La peña taurina Miguel Ángel Perera de Gijón disfruta del campo bravo en Valladolid

Integrantes de la peña taurina gijonesa Miguel Ángel Perera aprovecharon el fin de semana de Todos los Santos para disfrutar de una excusión al campo bravo que les llevó hasta la provincia de Valladolid. En concreto, hasta la localidad de Rueda, donde pastan los toros de la ganadería Eladio Vegas.

La comitiva, liderada por la presidenta de la peña, Maritina Medio, contó con un nutrido grupo de socios de la peña, que pudieron disfrutar del toro bravo en el campo y también de un tentadero, a pesar de la lluvia y el estado del ruedo de la plaza de tientas, en la que el rejoneador Sergio Vegas fue protagonista.

Sergio Vegas, durante el tentadero. / Lne

También recorrieron los cercados en un pequeño tractor donde pastan estos animales de procedencia Torrestrella. Disfrutaron, explican los aficionados, de las distintas camadas para los próximos años de la divisa vallisoletana. Además de Sergio Vegas, que toreó en El Bibio en el año 2013, también estuvo un novillero durante el tentadero.

El fin de semana también les permitió realizar más visitas, como a las bodejas Concejo.

Toros de Eladio Vegas, en la finca. / Lne

Próximas citas taurinas

Los aficionados taurinos tienen una cita a finales de noviembre con motivo de la entrega de premios que anualmente concede la Federación Taurina del Principado. Será el próximo viernes día 21 de noviembre en el Hotel Silken Ciudad de Gijón a las 20.15 horas.

El premio a la trayectoria taurina será para la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, una de las principales asociaciones ganaderas de bravo con motivo de su 120.º aniversario. El ganadero Antonio Bañuelos, que preside el colectivo, será el encargado de recoger el galardón.

Las peñas, además, han querido tener un recuerdo a título póstumo recordando a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo y fallecida recientemente.