Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de Emulsa: "Debemos compatibilizar el ocio con los derechos de los vecinos"

Hace unos días confirmó que Ceares contará con una nueva zona verde a lo largo de 2026.

Los terrenos en La Tejerona llevaban décadas infrautilizados. Los vecinos quieren ponerlos al servicio del barrio y poner en valor espacios públicos municipales infrautilizados. Hemos creado en este mandato 38 nuevas zonas verdes y es la línea que vamos a seguir. Es, como siempre digo, llevar el verde donde había gris.

¿En qué punto están las mejoras para el albergue de animales de Serín?

Ya está iniciado el expediente. Tenemos 150.000 euros para renovar las zonas de estancia, cerramientos, la gatera.... Confiamos en estar trabajando en junio de 2026 para que Gijón tenga un Centro de Protección Animal a la altura. Hemos consignado en el presupuesto 15.000 euros para diseñar el proyecto de ampliación en una parcela anexa de Cogersa.

¿Hay avances en ese sentido?

En diciembre tendremos la respuesta de Cogersa si nos cede o no esa parcela. Si es así, redactaríamos el proyecto para esa ampliación, que esperamos poder ejecutar en 2027.

¿Cómo van los trabajos de renaturalización del río Piles?

Su tasa de ejecución supera el 90 %. Ahora se está renaturalizando la zona del aparcamiento. En diciembre terminará Piles Natural.

¿Qué supone el proyecto?

Más allá de la mejora estética, sus consecuencias ya se notan. Es el segundo año que no tenemos que cerrar la playa de San Lorenzo ni otros arenales urbanos por problemas en la calidad de las aguas. Este será el mandato en el que terminemos con el río como una fuente de contaminación de San Lorenzo.

Gijón Ecoresiliente también está en la recta final.

Nos habían quedado pendientes actuaciones de plantación de arbolado y vegetación que hay que hacer en esta época del año. Acabará en diciembre, que son los plazos que nos marcan los fondos europeos.

Técnicos de otros ayuntamientos han visitado el proyecto.

Gijón está a la vanguardia en acciones de renaturalización urbana, es una referencia y motivo de orgullo. Recientemente aprobamos un plan director con una mirada a 25 o 30 años que nos servirá de guía.

¿Cuáles son las principales directrices?

Planeamos que haya más de cinco millones de metros cuadrados adicionales de zona verde, plantar 63.000 unidades de nuevo arbolado urbano (unos 2.900 al año), más de cien kilómetros de paseos, avenidas y calles verdificadas que actúen como corredores ambientales, ampliar a 28 km el anillo natural periurbano.

Un reto habitual es el control de las colonias felinas.

En septiembre licitamos un Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno) absolutamente profesionalizado. Aspiramos a llegar al mayor número de ejemplares porque tenemos más de 2.000 gatos ferales en la ciudad, cifra realmente alta.

¿En qué momento está el arbolado de Gijón y el tema de la reposición?

Solo el año pasado plantamos 3.411 árboles y 8.000 arbustos y plantas. Gijón pasó de no tener partida para vegetación a estar a un nivel de masa arbórea y vegetal muy importante.

¿Las pintadas son uno de los mayores quebraderos de cabeza para Emulsa?

Es de los comportamientos incívicos que más dinero nos cuesta. El equipo se ha reforzado aunque a veces da la sensación de que limpias la pared y les regalas un lienzo en blanco. Confiamos en la colaboración policial, tal vez hagan falta sanciones ejemplares.

¿Cómo valora los presupuestos para el próximo año de su área?

Medio Ambiente y Sostenibilidad tendrá 67,8 millones. Puede que nosotros no utilicemos palabras tan bonitas para hablar de ecología o medioambiente como la izquierda, pero con este gobierno se han incrementado más de un 26 % las partidas para este área.

Gran parte se lo lleva Emulsa.

Nunca dispuso de tantos recursos, personal y capacidad inversora como a día de hoy. La mejor dotación la tiene con este gobierno, que supuestamente venía a privatizarla. Hace poco salía una encuesta de satisfacción con los servicios de medio ambiente urbano en las ciudades y de las 70 mayores de España, estamos en el puesto 13.

¿Preocupa la contaminación en la zona oeste?

En los dos últimos años Gijón, por primera vez, está cumpliendo los valores legales que marca la legislación. Pero el ámbito de competencias es limitado. Dependemos de la Consejería autonómica, de la Autoridad Portuaria e instalaciones industriales. Quien tiene que liderar es la Consejería, pero notamos una falta de implicación, seguimiento y conocimiento de los problemas medioambientales de Gijón por su parte.

Hay tres puntos de la ciudad donde se sobrepasan los niveles de calidad acústica.

Gijón es dinámico, alegre y vivo, pero debe haber equilibrio para compatibilizar actividades de ocio nocturno con los derechos de los residentes. Que haya un respeto mutuo, pero eso no compete solo a Medio Ambiente, sino a otras concejalías.

Se aprobaron exenciones de ruido para los ensayos de las charangas, que alegaban retrasos en la concesión de licencias.

Medio Ambiente se pronuncia por encargo de otros servicios. Tardamos cuatro horas en tramitar todos los expedientes. No fue culpa nuestra si se nos quiere imputar algún retraso.

¿Qué valoración hace de la impugnación de tres afiliados del PP al último Congreso Local?

Me remito al comunicado de la dirección de mi partido, que es claro. Se siguieron escrupulosamente las disposiciones reglamentarias y estatutarias.

¿Qué tal son las relaciones con Foro, socio de gobierno?

Correctas. Somos partidos distintos y aspiramos a seguir siéndolo, pero tenemos en común el objetivo de que las políticas del "sanchismo" no lleguen a Gijón. La indigencia política en la que ha caído el PSOE en Gijón es tal que, si seguimos haciendo las cosas bien, podemos tener gobiernos de la derecha para 20 años. Gijón necesita políticas reformistas y liberales.

2027 asoma en el horizonte. ¿Es viable una coalición electoral?

Somos partidos distintos aunque nos una ese fin común. Esas cuestiones las tendrá que debatir la dirección regional o nacional. Nosotros estamos en sacar los proyectos adelante. Creo que estamos haciendo las cosas bien.