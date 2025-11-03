El conocido restaurante de Gijón que ha sido escenario de una importante presentación de la Guía Repsol (y reunió a reputados nombres de la cocina regional)
La chef Lara Roguez abre las puertas de su restaurante para recibir el primer encuentro asturiano de esta iniciativa que busca unir a profesionales de la hostelería
Demi Taneva
El restaurante Abarike, dirigido por la chef Lara Roguez, fue escenario esta mañana de la presentación de “Hacemos Cocina”, la nueva plataforma de Guía Repsol destinada a conectar, visibilizar y apoyar al sector hostelero.
El evento reunió a una veintena de cocineros y empresarios asturianos, entre ellos Restaurante Marcos, El Recetario de Álex Sampedro, Coalla Gourmet, Pastelería Cabo Busto, Casa Fermín, Los Llaureles, Camilo de Blas o La Solana. Los asistentes participaron en un showcooking en directo con un menú diseñado por Roguez, centrado en los sabores del Cantábrico y los productos de proximidad.
“Queremos construir una comunidad de hosteleros donde compartir experiencias y afrontar juntos los retos del sector”, explicó Elsa Díaz, responsable de la iniciativa. La plataforma, que combina un espacio digital con encuentros presenciales, incluirá herramientas como un “radar de escandallo” para analizar la evolución de precios y funcionalidades para conectar negocios locales.
Díaz destacó que “la hostelería es un motor de la economía española, pero con horarios difíciles y márgenes ajustados, por eso buscamos sacar a los profesionales de su rutina y ofrecerles apoyo real”.
Durante el acto, los participantes coincidieron en que este tipo de foros “favorecen la cooperación y el conocimiento mutuo” en un sector cada vez más competitivo. “A veces los cocineros no nos conocemos entre nosotros, pero aquí surgen ideas, colaboraciones y proyectos compartidos”.
La iniciativa Hacemos Cocina ha pasado ya por ciudades como Málaga, Segovia, Jávea y Miajadas (Extremadura), y su debut en Gijón refuerza la presencia del norte en la red gastronómica de Guía Repsol.
“Queremos alejarnos de Madrid y Barcelona y centrarnos en territorios con identidad propia”, concluyó Díaz. En Abarike, el mensaje quedó claro: la cocina asturiana no solo se degusta, también se comparte.
