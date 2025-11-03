Escena Xixón cierra el año con danza, teatro y flamenco de primer nivel: esta es su programación hasta el final de 2025

La concejala de Educación y Cultura, Montserrat López Moro, y la técnica de programas culturales Verónica Rodríguez presentaron esta mañana la programación de noviembre y diciembre del ciclo Escena Gijón, la propuesta escénica de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (FMCEyUP) que despedirá el año con una agenda cargada de danza, teatro y flamenco.

“Escena es un programa que pretende fomentar el aprecio, el reconocimiento y el disfrute de la creación escénica a través de propuestas profesionales de calidad”, destacó López. Este ciclo reforzará su identidad con la segunda edición de Escena Flamenca, una extensión que apuesta por la fusión de tradición y vanguardia.

La concejala subrayó la importancia de “dar espacio al flamenco en Gijón”, que acogerá tres grandes espectáculos: Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, presentará Unidos el viernes 7 de noviembre; el sábado 8 será el turno de Chicharrón Circo Flamenco, con su aclamada propuesta Empaque; y el domingo 9 cerrará Sara Jiménez, tres veces candidata a los Premios Max, con Ave de Plata.

“Gijón será el escenario perfecto para tres visiones distintas del flamenco: la danza clásica, el circo flamenco y la investigación contemporánea”, recalcó Rodríguez, quien detalló además que la programación se completa con conciertos, proyecciones de cine y una exposición con motivo del 600 aniversario del pueblo gitano, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano.

El programa también incluye cuatro producciones teatrales asturianas. El domingo 23 de noviembre, el Museo Casa Natal de Jovellanos acogerá Cartas a Lorca, de la compañía Luz de Gas. El viernes 28, el Centro de Cultura Antiguo Instituto será escenario de desTROYAndo, creación conjunta de Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados.

Un día después, el sábado 29, el mismo espacio albergará Combate Dramático de Dramática Insania, mientras que el cierre llegará el viernes 5 de diciembre en el CMI Pumarín Gijón Sur con Saudade, a cargo de La Westia Producciones.

“Esta programación diversa y de mucha calidad consolida las líneas de trabajo de la Fundación de Cultura y refleja el compromiso del Ayuntamiento con las artes escénicas locales”, concluyó Rodríguez.