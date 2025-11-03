Gijón acogerá el XV Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología: estos son los datos de la cita

La Laboral Ciudad de la Cultura acogerá esta semana el XV Congreso Internacional y XIX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, una cita que reúne a más de 300 especialistas nacionales e internacionales en prevención, salud laboral y comportamiento organizacional.

La concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó la importancia del encuentro, que refuerza el posicionamiento de Gijón como “ciudad de congresos y conocimiento”. “Cada evento de este tipo impulsa la economía local, llena los hoteles y proyecta la marca Gijón como un lugar que cuida e innova”, afirmó la edil, que agradeció la confianza de las asociaciones organizadoras en la ciudad.

El congreso, organizado por la Asociación Española de Ergonomía (AEE) y la Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS), abordará los grandes retos del trabajo contemporáneo: la salud mental, el absentismo laboral y los riesgos psicosociales.

“El trabajo es un elemento de realización personal, pero también de desgaste. La salud mental es una asignatura pendiente y hay que gestionarla”, afirmó Javier Llaneza, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía. También alertó del aumento de los trastornos musculoesqueléticos derivados de malas posturas y herramientas inadecuadas: “La ergonomía no solo previene lesiones, también mejora la eficiencia y el bienestar”.

Entre los ponentes figura el doctor José Muñiz, exrector de la Universidad de Oviedo, que impartirá la conferencia inaugural sobre los factores psicológicos en el entorno laboral. El programa incluye, entre muchas otras cosas, mesas redondas sobre género y prevención de riesgos, un homenaje a cuidadores y técnicos de emergencias por el Día Internacional del Cuidador, y una sesión sobre las condiciones laborales de los fotoperiodistas.

“El congreso reúne a psicólogos, ingenieros, sanitarios, sociólogos y antropólogos, en un diálogo abierto que busca mejorar la vida laboral”, destacó Gustavo Rosal, Presidente de la Asociación Española de Ergonomía.