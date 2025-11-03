Gijón despide Halloween y abraza la Navidad: estos son los adornos que ya deslumbran en las calles
La colocación de ornamentos se acelera con el ya clásico belén dorado en Campo Valdés y el cableado de todo el paseo marítimo
S. F. L.
El ya clásico rótulo de bienvenida a la entrada de la ciudad, el belén dorado frente a San Pedro y arcos de luces amontonados en el Náutico. En los últimos días el operativo de la decoración navideña se ha acelerado visiblemente y deja ya un buen puñado de calles listas para el encendido navideño el próximo día 28.
Los operarios de Germán Vizcaíno trabajaban este lunes en varios puntos de la ciudad, con el principal avance en la zona centro del citado belén dorado frente a San Pedro, una pieza tridimensional ya presente en otras ediciones. Aunque ayer todavía no era visible, en el Náutico se encuentra ya depositado un juego de luces que parece corresponderse con otro clásico: la "estrellona". Por ahora está sin montar, con la infraestructura protegida por vallas. El cableado que cruza ya el Muro indica que la decoración del paseo es inminente y que completará los motivos náuticos que ya pueden apreciarse en el entorno y en el Puerto Deportivo.
En los últimos días, además, se han colocado los ornamentos de viales céntricos como Marqués de San Esteban –con forma de estrellas fugaces– y de Felipe Menéndez y Aqulino Hurlé, que lucen arcos de luces similares a los del año pasado. Otros motivos ya colocados o en vías de estarlo son los que dan la bienvenida a visitantes en las principales entradas de la ciudad. Este lunes ya podía verse un "Navidad en Gijón", por ejemplo, en la rotonda de Foro, con los operarios en pleno apogeo. Esta glorieta incorpora un par de renos y estrellas doradas.
