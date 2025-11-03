Herida una mujer tras impactar con un talud en Baldornón, en Gijón, y volcar su coche: casi cuadruplicaba la tasa de alcohol

Susto en Baldornón. Una mujer resultó ayer herida después de colisionar contra un talud y volcar el turismo que conducía. Los hechos se produjeron poco después de las cinco de la tarde, en el camino de Tarna. La afectada, de 65 años y que no reside en la parroquia, impactó frontalmente contra el talud. Fue trasladada al Hospital de Cabueñes con un fuerte dolor de espalda y padecía una intoxicación etílica. Casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Al lugar del incidente se desplazó tanto una ambulancia como una patrulla motorista del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, además del equipo UNIS de la Benemérita, encargado de la investigación y atestados en materia de seguridad vial.

Los estragos del accidente eran más que visibles en el coche de la mujer, que no es vecina de Baldornón. La zona delantera se encontraba destrozada, si bien, pese a lo llamativo de las consecuencias y de que el vehículo incluso volcara, la afectada solo sufrió heridas leves. Fue trasladada en ambulancia al hospital para un chequeo más exhaustivo.

Accidente en El Llano

Por otra parte, otro accidente de tráfico se produjo ayer en la ciudad, en este caso en el barrio de El Llano. Las consecuencias, afortunadamente, tampoco fueron graves. La Policía Local y los Bomberos acudieron sobre las dos y media de la tarde al cruce entre las calles Pedro Pablo y Leoncio Suárez. Según las fuentes consultadas, uno de los conductores implicados en el incidente no respetó un ceda al paso, lo que le llevó a chocar contra otro coche. Este accidente generó un herido leve, el conductor de uno de los coches. Eso sí, los Bomberos tuvieron que excarcelarlo del mismo. El suceso suscitó la curiosidad de vecinos y paseantes del entorno, en una hora de mucha actividad en el barrio más poblado de la ciudad de Gijón.