Juanjo Bona deleita con su voz en el teatro de la Laboral de Gijón
El exconcursante de Operación Triunfo llega con su gira "Tan mayor y tan niño: segunda parte"
N. M. R.
El teatro de la Laboral acogió un concierto de Juanjo Bona, exconcursante de "Operación Triunfo", que deleitó al público con su repertorio. El recital de Bona se enmarcaba en la gira "Tan mayor y tan niño: segunda parte".
