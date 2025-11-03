Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanjo Bona deleita con su voz en el teatro de la Laboral de Gijón

El exconcursante de Operación Triunfo llega con su gira "Tan mayor y tan niño: segunda parte"

Así fue el concierto de Juanjo Bona en Gijón (en imágenes)

Así fue el concierto de Juanjo Bona en Gijón (en imágenes)

Así fue el concierto de Juanjo Bona en Gijón (en imágenes) / Ángel González

El teatro de la Laboral acogió un concierto de Juanjo Bona, exconcursante de "Operación Triunfo", que deleitó al público con su repertorio. El recital de Bona se enmarcaba en la gira "Tan mayor y tan niño: segunda parte".

