El mensaje de un activista de la flotilla de la libertad desde Gijón: "No hay que bajar los brazos, el genocidio en Palestina sigue"

"Si la comunidad internacional baja los brazos, si la población que ha llenado las plazas no las sigue llenando, Palestina seguirá agredida, vilipendiada y sufriendo. La lucha por el pueblo palestino no ha acabado. Ni muchísimo menos". Ese es el mensaje que está mañana dejaba en la Casa Consistorial el sindicalista y activista catalán Eduard Lucas, uno de los integrantes de esa flotilla de la libertad que hace unas semanas intentaba romper el bloque naval sobre Gaza para entregar ayuda humanitaria y cuyos miembros acabaron en cárceles de Israel. Lucas participa este martes junto a Daniela Cohen en una charla que tendrá lugar en la Casa Sindical a las siete de la tarde. Hoy adelantaba su mensaje de lucha en el Ayuntamiento acompañado de ediles de PSOE, IU y Podemos y representantes de los colectivos que conforman la plataforma asturiana de apoyo a Palestina.

Para Lucas la lucha continua y desde el mismo colectivo que organizó la flotilla de la libertad se trabaja en la opción de otra macroflotilla. "No hay nada todavía pero la voluntad de seguir es firme porque el problema de Palestina sigue vigente, el genocidio sigue vigente, las matanzas siguen vigentes, la utilización del hambre como elemento de guerra sigue vigente y, por tanto, la lucha tiene que permanecer», explicó el activista para quien es necesario un "llamamiento a seguir luchando hasta que el pueblo palestino pueda decidir su futuro y sea verdaderamente libre"

¿Y la anunciada paz? "No puede haber un proceso de paz si no se tiene en cuenta, primero, a los palestinos, que nunca se les tiene en cuenta, y segundo, todo su territorio. El foco se ha puesto en Gaza pero es que el genocidio y las tropelías se están cometiendo en toda Palestina. De Gaza se está informando pero en Cisjornadia hay un silencio secundario".

Lucas tiene claro que "lo que nosotros vivimos siendo importante no deja de ser una anécdota frente a lo que está padeciendo el pueblo palestino. Y lo que vivieron fue, recuerda el catalán, una «vulneración de todos nuestros derechos por parte de Israel. Desde secuestrarnos en aguas internacionales, llevarnos a la cárcel y pretender que firmásemos que habíamos entrado ilegalmente en su país hasta negarnos nuestro derecho a un abogado, no dejar que nos ducháramos y, lo más importante, poner en peligro la vida de personas que eran enfermos crónicos a los que se negó su medicación".

Acusados de terrorismo

«Si eso lo hicieron con nosotros que eramos europeos y teníamos detrás a la comunidad internacional y la presión de gente movilizándose e n las calles, ¿qué no les hacen cada día a las palestinas y palestinos que tienen encerrados acusados de terrorismo?», se preguntó Lucas en voz alta reivindicando en todo momento que la mirada del mundo siga dirigida a Palestina.

El activista catalán reivindica la movilización ciudadana como única opción para que los gobiernos reaccionen porque «lo que nosotros hicimos, lo podían haber hecho los gobiernos con más conocimiento y mas legitimidad, la que les da el derecho internacional» y exige de los gobiernos que han reconocido al estado palestino un mayor compromiso y la responsabilidad de "cumplir las resoluciones internacionales y ser coherente con aquello que deciden".

Reconocer el estado palestino es reconocer , explicó Lucas, sus aguas internacionales y por eso el activista entiende que "esos países tenían que haber hecho un corredor para que llegaramos libremente a Gaza pero los buques que iban a escoltarnos nos dejaron a unas 140 millas para evitar un conflicto con Israel". Lucas también se mostró crítico con la falta de cobertura que se le dio desde el consulado español.