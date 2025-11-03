Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Blanco, nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Gijón

Sustituye en el cargo a Sergio Moráis

Pablo Blanco, en primer término, tras la asamblea congresual de las Juventudes Socialistas de Gijón

Pablo Blanco, en primer término, tras la asamblea congresual de las Juventudes Socialistas de Gijón

Nico Martínez

Nueva etapa en las Juventudes Socialista de Gijón. Tras la celebración de una asamblea congresual de la organización, Pablo Blanco ha sido elegido nuevo secretario general.

Blanco sustituye en el cargo a Sergio Moráis y será el líder de una ejecutiva formada por diez personas. Durante su primer discurso como secretario general, Blanco aseguró que su principal objetivo es llevar las riendas de "una organización activa y transformadora". "Queremos una juventud protagonista en la política local y capaz de transformar nuestra ciudad", remarcó, antes de poner el foco en la importancia del compromiso político entre los más jóvenes. "Aunque muchos lo nieguen, la juventud sigue estando comprometida y dispuesta a movilizarse. Solo hace falta escucharla y darle espacio para construir el futuro que merece", desarrolló.

Por otro lado, lamentó "la falta de políticas de juventud y la parálisis del desgobierno municipal”. Asimismo, criticó "la ausencia de avances en iniciativas locales".

Pablo Blanco, nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Gijón

