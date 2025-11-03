¿Quieres trabajar? El nuevo plan de empleo con 40 contratos por un año que impulsa el Ayuntamiento de Gijón

La Junta de Gobierno incluye en el orden del día de su próxima reunión la propuesta de aprobación de las bases para la selección de las personas beneficiarias de la nueva convocatoria del plan de empleo «Primera Experiencia Profesional» . Estas bases contemplan la contratación inicial de 40 personas a partir de un proceso de selección al que podrán optar personas desempleadas menores de 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La convocatoria municipal parte de la aceptación de una subvención concedida por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo por importe de 986.692,57 euros distribuidos en dos anualidades. La operación se coordina desde la Agencia Local de Empleo que depende de la concejalía Empleo, Economía, Innovación y Turismo que encabeza la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega. La actuación está dentro del pacto de concertación «Gijón futuro» pactado con los agentes sociales.

40 plazas, 17 titulaciones

Los contratos de esta convocatoria son formativos y por un año y las cuarenta plazas incluyen 17 tipos de titulaciones: Hay 14 contratos para técnicos superiores en Educación Infantil, tres contratos para gradudados en Derecho y otros tantos graduados en Psicología y dos contratos para, respectivamente, graduados en Economía/ADE, en Comercio y Marketing, en Trabajo Social, en Magisterio de Educación Primaria, en Ciencias Ambientales y para técnicos superiores en Administración y Finanzas. El total de las contrataciones se completan con un puesto para, respectivamente, graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente, Ingeniería Agraria, Biología, Contabilidad y Finanzas, Educación Social,Estudios Ingleses, Educación Primaria con especialidad en Educación Física y un técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Son, en total, tres plazas más, que en la anterior convocatoria.

La forma de selección será el concurso. Sobre una puntuación máxima de 10 puntos contará hasta tres la formación relacionada con el perfil profesional de la plaza a la que se concurre y se pueden tener otros dos puntos como máximo por tener, además, una titulación distinta a la exigida. ¿Cómo se valoran situaciones socioeconómicas de los candidatos? El listado incluye a los siguientes colectivos: personas pertenecientes a una unidad familiar perceptora de alguna de las siguientes prestaciones: salario social, ingreso mínimo vital, renta activa de inserción o ayudas municipales a la integración (2 puntos), personas que permanezcan empadronadas en Gijón al menos desde el 1 de octubre de 2025 (2 puntos), mujeres víctimas de violencia de género o hijos/as menores de 26 años de mujeres víctimas de violencia de género (1,5 punto), mujeres víctimas de trata o hijos/as de mujer víctima de trata menores de 26 años (1,5 puntos), una discapacidad reconocida igual o superior al 33% (1,5 puntos), mujeres que hayan solicitado el acceso a ocupaciones en las que tengan la condición de subrepresentadas (1,05), cargas familiares (máximo 1 punto), personas que hayan estado acogidas en un centro de menores (1 punto) y mujeres con cargas familiares no compartidas (1 punto).

La consideración de cargas familiares es para los hijos e hijas menores de 26 años en situación de desempleo que convivan con la persona solicitante, así como aquellos en régimen de tutela o de acogimiento familiar acreditado, o las personas en situación de dependencia con reconocimiento en grados 2 y 3, que convivan con la persona solicitante y a su cargo. En casos de separación odivorcio, aún sin convivencia, cuándo exista contribución económica a la subsistencia familiar. Se otorgarán 0,50 puntos por cada persona considerada como carga familiar.