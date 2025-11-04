Se aproxima el derribo del Soccer World: el Patronato Deportivo de Gijón retira más de 5.000 kilos de residuos en las instalaciones
Las tareas en desarrollo son necesarias antes de la demolición
El Patronato Deportivo Municipal ya ha dado comienzo a las tareas de limpieza y desbroce en las instalaciones del Soccer World, que será derribado por el Ayuntamiento. Los empleados contratados desde el Patronato han retirado en los últimos días 5.000 kilos de residuos, en su mayoría plásticos y cristales.
Las labores de limpieza y desbroce que están en marcha resultan necesarias antes de acometer el derribo del inmueble. La idea del gobierno local es poder empezar a realizarlo en 2026.
El Ayuntamiento aseguró que durante la demolición se garantizará "plenamente" las condiciones de salubridad y ornato. La concejalía de Infaestructuras Urbanas y Rurales se encargará de la coordinación y ejecucion de los trabajos en este espacio que tanta preocupación ha generado en los últimos años en Nuevo Gijón.
