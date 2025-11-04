Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avances en el futuro aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes, en Gijón, con los trabajos de desbroce: esta es su ubicación

Las tareas servirán para calcular el número de plazas con las que contará

Los desbroces en la finca del futuro aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes.

Los desbroces en la finca del futuro aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes.

Nico Martínez

La dificultad con la que se encuentran los pacientes, sus familiares y los sanitarios a la hora de aparcar en el Hospital Universitario de Cabueñes llevó al Principado de Salud a buscar un espacio en el que habilitar un aparcamiento provisional hasta la construcción del futuro parking. Tras la cesión del Ayuntamiento de una finca ubicada entre el tanatorio y el complejo sanitario, en el camino del Piqueru, los trabajos de desbroce en el terreno ya han dado comienzo.

La finca, contigua al tanatorio, tiene 3.105 metros cuadrados que han sido cedidos por el gobierno local de forma temporal. Hasta el momento, la Consejería no ha podido concretar cuántas plazas tendrá el aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes.

Las labores de desbroce serán claves para empezar a trabajar sobre el terreno y para estudiar el número de plazas que podrían habilitarse teniendo en cuenta el espacio que hay que reservar para los viales necesarios para el movimiento de vehículos en el interior del parking y los accesos al mismo.

Se aproxima el derribo del Soccer World: el Patronato Deportivo de Gijón retira más de 5.000 kilos de residuos en las instalaciones

Avances en el futuro aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes, en Gijón, con los trabajos de desbroce: esta es su ubicación

Varapalo para el proyecto de construcción de vivienda de Gijón: el plan Llave se frena a falta de ofertas válidas y el gobierno de Gijón acusa al Principado de "boicot"

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Gijón lanza una guía para dar a conocer las plantas nativas urbanas: "Invita a cambiar la mirada y dejar de verlas como maleza"

La hermana de Georgina Rodríguez revoluciona las redes sociales con su explosivo cambio físico: "Por fin soy pelirroja peligrosa"

Gijón acoge las V Jornadas de Educación e Historia con Memoria para reforzar la cultura democrática en las aulas

Hablan los policías de Gijón que salvaron a una mujer de morir en un incendio en Ceares: "Si llega a estar dos minutos más, la chica no lo cuenta"

