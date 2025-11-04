Avances en el futuro aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes, en Gijón, con los trabajos de desbroce: esta es su ubicación

La dificultad con la que se encuentran los pacientes, sus familiares y los sanitarios a la hora de aparcar en el Hospital Universitario de Cabueñes llevó al Principado de Salud a buscar un espacio en el que habilitar un aparcamiento provisional hasta la construcción del futuro parking. Tras la cesión del Ayuntamiento de una finca ubicada entre el tanatorio y el complejo sanitario, en el camino del Piqueru, los trabajos de desbroce en el terreno ya han dado comienzo.

La finca, contigua al tanatorio, tiene 3.105 metros cuadrados que han sido cedidos por el gobierno local de forma temporal. Hasta el momento, la Consejería no ha podido concretar cuántas plazas tendrá el aparcamiento provisional del Hospital de Cabueñes.

Las labores de desbroce serán claves para empezar a trabajar sobre el terreno y para estudiar el número de plazas que podrían habilitarse teniendo en cuenta el espacio que hay que reservar para los viales necesarios para el movimiento de vehículos en el interior del parking y los accesos al mismo.