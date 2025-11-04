Cae en Gijón una red de delincuentes tras estafar a sucursales bancarias de varios puntos de España: hay ocho personas detenidas

Ocho personas detenidas (seis hombres y dos mujeres), todos ellos de mediana edad, y el grupo descabezado. Este es el balance de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional desde la comisaría de El Natahoyo contra una red especializada en estafas bancarias que tenía como víctimas a sucursales de varios puntos de España. En total, señalan fuentes policiales, se apoderaron indebidamente de más de 200.000 euros.

Las pesquisas arrancaron en agosto después de que una entidad financiera de Valladolid presentase una denuncia. Los agentes lograron establecer el “modus operandi” de este grupo, perfectamente jerarquizado. En la cúspide, señalan los investigadores, se encontraba el cabecilla, que actuaba “con total discreción” y sin figurar en ningún documento. Por debajo, familiares y empleados que eran conocedores de la trama. Por último, una serie de testaferros, captados por el cabecilla a través de anuncios o contactos informales. El jefe de la red les convencía para figurar como administradores de empresas o sociedades creadas con un único fin, defraudar dinero a los bancos.

Un cabecilla que actuaba "con total discreción"

Este hombre acudía junto a sus testaferros a sucursales bancarias para abrir cuentas de empresa y conseguir que se activara el servicio de domiciliación de recibos, aprovechándose de su capacidad de persuasión y de una cuidada puesta en escena para evitar los controles habituales.

El líder, “experto en manipulación y puesta en escena”, dirigía la conversación con los empleados de las sucursales bancarias y “lograba que aceptaran activar un servicio que no se concede habitualmente sin garantías ni fianzas previas”. Cuando lograban la activación pretendida, esta red comenzaba a emitir recibos ficticios que eran cargados automáticamente a las cuentas de supuestos deudores. El dinero se retiraba o se transfería de inmediato, dejando las cuentas con saldo cercano a cero.

Justo cuando este grupo de estafadores estaba a punto de constituir una nueva empresa para proseguir con su actividad delictiva, arrancaron las detenciones. Además del cabecilla fueron arrestados tres cooperadores cercanos y hasta cuatro testaferros. El botín que lograron supera los 200.000 euros.

Registros policiales

Fruto de la investigación se realizaron distintos registros, que permitieron incautar 5.890 euros en efectivo y seis teléfonos móviles que estaban a nombre de las empresas y testaferros. Móviles que permitían al líder controlar las empresas.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial. Explican las mismas fuentes que la investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.