La Cámara de Gijón cierra su balance anual con un superávit de 734.763 euros

La Junta de Gobierno del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias, que se reúne hoy en el recinto ferial gijonés, incluye entre los asuntos de su orden del día la presentación de las cuentas de la Cámara de Comercio de Gijón del año pasado y su balance de actividades. En ese informe se recoge que el ejercicio de 2024 dejó a la Cámara gijonesa con un superávit de 734.763,86 euros, una cuantía que se traspasará a remanentes porque los importes en pérdidas generadas en el año de la pandemia "quedaron compensados con los resultados de 2021", que se saldó con casi medio millón de beneficios, y con los de 2022, que se cerró con un importe similar.

Este nuevo informe de cuentas ratifica que el resultado negativo de aquel 2020 está ya "totalmente compensado", y que en general el balance de la Cámara del año pasado puede interpretarse en términos similares al del ejercicio anterior con un contexto de recuperación de la pandemia que se daba ya entonces por consolidado.

Respecto a la actividad ferial, este nuevo documento que se debatirá hoy recoge que en general "se ha mantenido en las mismas cifras que las obtenidas en el ejercicio 2023, ejercicio en el que ya se había ido a una recuperación total tras la pandemia", y también con el "nuevo ordenamiento" del recinto ferial "iniciado y perfeccionado en ejercicios anteriores, con mayor presencia de terrazas en hostelería, en beneficio de expositores y visitantes y reducción de algunos espacios expositivos que favorecen la visita". Sí se añade, sin embargo que, "en cuanto a las nuevas iniciativas feriales, de momento, no han tenido la acogida prevista en presupuestos, previendo mejoría en sus cifras en sucesivas ediciones". Esta auditoría aclara que respecto a lo presupuestado inicialmente y lo que al final se ingresó figura también algún desajuste menor por la previsión de usos del recinto para oposiciones que finalmente no se celebraron.

Sobre congresos, el informe recoge que también "se ha ido recuperando" y que actualmente se considera "que la actividad se encuentra totalmente recuperada", manteniendo una tendencia presente desde el último trimestre de 2022. En la reunión de hoy se hablará también de la reforma de la instalación eléctrica del recinto, que se dotará de paneles fotovoltaicos, así como de las cuentas de 2024 del propio Consorcio.

Un cierre de ejercicio en positivo

