Espectacular amanecer en la playa de San Lorenzo de Gijón
El maliayés Alfonso Tomás capta el despertar de la ciudad desde el arenal
C. T.
La playa de San Lorenzo es uno de los puntos emblemáticos de Gijón. No solo en verano, durante todo el año es punto de encuentro, de chapuzones, deporte y paseos. También de juegos con las mascotas fuera de la temporada de baños. Miles son los gijoneses y turistas que la disfrutan, la caminan y la fotografían en cualquier momento del día.
Los más madrugadores se encontraron con un espectacular despertar. Uno de ellos fue el fotógrafo maliayés Alfonso Tomás, que se define como un fotógrafo "de amaneceres". Con su cámara inmortalizó el juego de colores que desde el cielo gijonés se reflejaba en el principal arenal de la ciudad.
Alfonso Tomás es fotógrafo aficionado y desde hace ya casi cinco años empezó "con el móvil a hacer fotos de paisaje". Asturias "es un lugar idílico" para la fotografía de paisaje, "por la costa que tenemos, que es un lujo; los Picos de Europa; las montañas... La gente debería saber que igual que muchos fotógrafos se van por el mundo a hacer sus rutas de paisaje, también hay muchos que están viniendo aquí; porque la combinación de cosas que tenemos es única", señalaba el autor en declaraciones a este periódico hace unos meses.
