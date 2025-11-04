Gijón acoge las V Jornadas de Educación e Historia con Memoria para reforzar la cultura democrática en las aulas

La Escuela de Comercio de Gijón será escenario, del 24 al 27 de noviembre, de las V Jornadas de Educación e Historia con Memoria, un encuentro impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular que busca promover la cultura democrática y la preservación de la memoria histórica desde el ámbito educativo. Las sesiones, abiertas al público, contarán con mesas redondas, conferencias y talleres, además de una programación paralela de teatro y exposiciones.

El director de la Fundación, Aitor Martínez, destacó durante la presentación que el encuentro “busca reforzar la formación docente y acercar la memoria democrática al aula”. Por su parte, Manuel González García, jefe del Departamento de Educación, recordó que “el año pasado participaron más de 500 escolares” y que esta edición contará con más de 72 grupos de actividades.

“Estas jornadas, abiertas al público, son también un compromiso con la comunidad educativa”, señaló Martínez. “Queremos que el profesorado disponga de formación, materiales y espacios de reflexión para introducir contenidos sobre memoria democrática en las aulas”, añadió, recordando la colaboración del Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón-Oriente (CPR).

El programa, que incluye mesas redondas, conferencias y talleres prácticos, abordará temas como los lugares de la memoria, las memorias europeas y su patrimonio, la memoria democrática de las mujeres o la representación artística de la historia reciente a través del cómic y el teatro.

Programación de las jornadas

El lunes 24, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, inaugurará oficialmente las jornadas, que comenzarán con la conferencia Los lugares de memoria como espacios de conocimiento y reconocimiento, a cargo de Carmen Ortiz García, del CSIC. A continuación, intervendrá Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), con una ponencia sobre Las memorias europeas y su patrimonio: una visión desde el laberinto español.

El martes 25 se centrará en la memoria democrática de las mujeres, con la historiadora Beatriz García Prieto (Universidad de León) y una mesa redonda titulada Arte y memoria: la memoria democrática de Asturias en el cómic, con los autores Norman Fernández y Alberto Vázquez. Ese mismo día se presentará el trabajo Carlos Luis Barredo Fernández: exhumación del olvido del último alcalde republicano de Grado, a cargo del investigador Cristian Rangel Valdés, y la compañía Luz de Gas Teatro ofrecerá la lectura dramatizada Cartas a Lorca, basada en la correspondencia del poeta con familiares y amigos.

El miércoles 26 estará dedicado a la formación docente con talleres sobre cómic y memoria democrática, impartido por Noel Tuñón (IES Roces), y derribar el monumento: problematizar la historia del arte desde la memoria democrática, dirigido por Rosa Rodríguez Macías (IES Padre Feijoo).

El jueves 27, el ciclo se cerrará con la conferencia El feminismo asturiano en la oposición al franquismo y en la transición democrática, de Carmen Suárez Suárez, directora de la Fundación José Barreiro, y la proyección del documental “Las maestras de la República”, dirigido por Pilar Pérez Solano, ganadora de un Goya en 2014.

Actividades paralelas

El Museo Casa Natal de Jovellanos acogerá el domingo 23 la presentación del Proyecto Memoria, centrado en la recuperación de la historia oral del barrio de El Llano, mientras que la Biblioteca Jovellanos exhibirá del 21 de noviembre al 7 de diciembre la muestra colectiva La memoria democrática de Asturias en el cómic, con obras de Ruma Barbero, Ángel de la Calle, Carol Medina, Alberto Vázquez y Alfonso Zapico.