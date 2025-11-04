El gobierno de Gijón inicia en los distritos Este y Sur la presentación de su presupuesto

A la espera de lo que pase con el centenar largo de enmiendas presentadas por la oposición y aún pendientes de resolución, el gobierno compartido de Foro y PP arranca hoy la ronda de presentación de su proyecto presupuestario para 2026 en los consejos de distrito. Una presentación que no solo ofrecerá explicaciones sobre las grandes partidas de ese presupuesto récord de 309,9 millones para el Ayuntamiento, que se eleva a 430, 9 millones en el consolidado que vincula a todas a las empresas municipales y los organismos autónomos.

También se informará sobre las inversiones a desarrollar en cada distrito en base a las propuestas presentadas por cada uno de ellos, a la limitación de 333.333 euros por distrito y a la consecución de un informe favorable por parte de los técnicos municipales. Son los dos únicos puntos de un orden del día que se cierra con el clásico ruegos y preguntas.

La ronda de presentaciones arranca esta tarde, a las 16.30 horas, en el centro municipal de La Arena, con la reunión del consejo de distrito de la zona Este. Dos horas después, y en el centro municipal de Pumarín, se reunirá el consejo de la zona Sur. Doble sesión con el mismo horario mañana y pasado. El miércoles la primera cita es en el centro cultural de Leorio con el Distrito Rural y la segunda en El Llano. Y para cerrar, el jueves, los miembros del consejo de la zona Centro se reunirán en la dependencias de la Antigua Pescadería y los de la zona Oeste, en lo que será la última reunión de esta ronda, en el recién abierto Ateneo de La Calzada. En principio, en todas las citas el gobierno estará representado por el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera y los foristas María Mitre, edil de Hacienda y Gilberto Villoria, responsable de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que es la concejalía que impulsa la gran mayoría de las inversiones que se plantean.

Cambio de día para el Pleno

Hoy también se reunirá la Junta de Portavoces con la intención de fijar las sesiones plenarias del mes. En principio, se había hablando de celebrar el pleno ordinario del mes de noviembre el día 12 y el extraordinario de presupuestos el día 14. Problemas de agenda en el equipo de gobierno hacen que ahora se trabaje con la opción de que sean los días 19 y 26, respectivamente. Por ahora, y aunque hubo un primer aviso de cancelación y no se descarta que pueda repetirse, se mantiene la convocatoria para este jueves de la sesión extraordinaria de la comisión de Hacienda donde deben votarse las enmiendas presentadas y el dictamen previo al acuerdo de Pleno.