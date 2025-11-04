La hermana de Georgina Rodríguez revoluciona las redes sociales con su explosivo cambio físico: "Por fin soy pelirroja peligrosa"

Guapísima, espectacular, increíble, preciosa, bella... Ivana Rodríguez, la hermana de la famosísima Georgina Rodríguez, mujer del futbolista Cristiano Ronaldo, ha revolucionado las redes sociales con su increíble y reciente cambio físico. Su publicación en Instagram ha generado más de 500 comentarios, todos positivos (entre ellos los de otras famosas, como Paula Echevarría) y casi 13.000 "me gusta".

La transformación de Ivana tiene que ver con el color de su cabello. "Por fin soy pelirroja peligrosa", escribió en Instagram la influencer, que ganó popularidad a raíz de la fama de su hermana, con quien protagoniza el anuncio de la aplicación Uber Eats. A lo largo de los últimos años, Ivana, que estudia Psicología y es licenciada en Telecomunicaciones, ha ido haciéndose pequeños retoques estéticos. El más visible, el de sus labios, que ahora son más gruesos y carnosos.

Lo que no esperaban sus seguidores es que de la noche a la mañana cambiase el moreno de su pelo, el mismo que tiene Georgina, por el pelirrojo. Un cambio radical y explosivo que ha enamorado a sus seguidores. "Me encanta", ha reaccionado la influencer asturiana Paula Echevarría, entre otros muchos. Por su comentario, Ivana ya llevaba tiempo con la idea de ser pelirroja, un color que ahora mismo está super de moda. Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, fue una de las últimas famosas en sumarse a esta tendencia.

Viaje a Londres

El artífice de este éxito ha sido el peluquero Dani Zúñiga, más conocido como Dannizú, un pamplonés con estudio en Londres que quedó este año finalista del concurso Peluquero Español 2025. Así que Ivana ha viajado desde Gijón (Asturias), la ciudad en la que reside desde hace años junto a su marido, el escultor Carlos García y sus hijas, hasta Londres para hacer este radical cambio. Y a juzgar por los comentarios de sus seguidores, el resultado no ha podido ser mejor y más espectacular.

Al cambio de color, se suma que Ivana hace pocos meses que decidió ponerse flequillo, cubriendo su frente, que es otra de las tendencias del momento.

Ivana acompaña con frecuencia a su hermana a eventos por el mundo. Como la Semana de la Moda de Nueva York el pasado mes de septiembre. Allí, casualidades de la vida, se encontró con un grupo de jóvenes gijoneses que pidieron hacerse una foto con las dos y que gritaron ""Arriba Gijón!".