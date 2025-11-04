El "house tour" de Saúl Craviotto por su nuevo y espectacular gimnasio: máquinas con vistas al jardín y una exposición con sus camisetas y medallas olímpicas
El piragüista olímpico abre las puertas de su nuevo y lujoso hogar en Gijón
Segunda parte del "house tour" de Saúl Craviotto, tras reformar una vivienda en la zona rural de Gijón con un resultado de lujo. El deportista español más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos, con seis medallas, mostró hace unos días en redes sociales la transformación de su cocina, que es el "corazón" de su nuevo hogar, como él mismo aseguró. Una señora cocina con isla, vitrinas de cristal, desayunador e iluminación led. La estancia de Craviotto es la envidia de cualquier amante a la cocina. No le falta detalle y sigue todas las tendencias de decoración del momento.
Si el lujo se respira en su cocina, más de lo mismo sucede con su gimnasio, el otro rincón de la casa que ha abierto para sus seguidores. "Hoy toca enseñaros una de mis partes favoritas de la nueva casa. Como deportista, tener mi propio espacio para entrenar era casi una necesidad", escribió el piragüista olímpico en su cuenta de Instagram. En el gimnasio, ubicado en la parte baja de la casa, ocupa un lugar preferente sus camisetas y medallas olímpicas.
Una exposición privada
Este tesoro toma forma de una exposición. Todas las camisetas, medallas y diplomas olímpicos están cuidadosamente colocados en unas espectaculares vitrinas de madera que incorporan iluminación led. En su particular colección también hay todo tipo de trofeos, fotografías y hasta el sombrero de paja de la gala de apertura de los Juegos Olímpicos.
Con vistas al jardín
En el gimnasio de Craviotto hay todo tipo de máquinas y pesas para mantenerse en forma. Todo ello con vistas al verde. El piragüista olímpico, afincado desde hace años en Gijón, tiene una cinta de correr y una bicicleta estática en primera línea del jardín.
La cocina
Después de ganar MasterChef Celibrity 2, el segundo lugar donde Craviotto pasa más tiempo es sin duda la cocina. En sus redes sociales es frecuente ver vídeos de recetas o de colaboraciones con marcas de alimentación.
En realidad, son dos cocinas en uno. Una zona, la más grande, está compuesta de torres de muebles altos con encimera más una isla en paralelo con fregadero y cocina de inducción con vistas al porche. La otra zona, esta más pequeña, está situada en la otra dirección, haciendo una especie de "L" con vitrinas de cristal en la parte superior y muebles bajos con encimera que utiliza a modo de desayunador con la tostadora y la cafetera a la vista.
La cocina tiene un precio elevado, de más de 30.000 euros, si se tiene en cuenta que el tipo de encimera elegido es de Neolith, una de las marcas más top del mercado. La encimera en cuestión es una piedra "elegante y atemporal", según describe el propio deportista, de tipo calacatta y de color beis. ¿El resultado? "Lo que soñábamos desde el principio". En toda la estancia dominan los colores madera, beis y blanco.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)