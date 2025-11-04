El "house tour" de Saúl Craviotto por su nuevo y espectacular gimnasio: máquinas con vistas al jardín y una exposición con sus camisetas y medallas olímpicas

Segunda parte del "house tour" de Saúl Craviotto, tras reformar una vivienda en la zona rural de Gijón con un resultado de lujo. El deportista español más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos, con seis medallas, mostró hace unos días en redes sociales la transformación de su cocina, que es el "corazón" de su nuevo hogar, como él mismo aseguró. Una señora cocina con isla, vitrinas de cristal, desayunador e iluminación led. La estancia de Craviotto es la envidia de cualquier amante a la cocina. No le falta detalle y sigue todas las tendencias de decoración del momento.

Si el lujo se respira en su cocina, más de lo mismo sucede con su gimnasio, el otro rincón de la casa que ha abierto para sus seguidores. "Hoy toca enseñaros una de mis partes favoritas de la nueva casa. Como deportista, tener mi propio espacio para entrenar era casi una necesidad", escribió el piragüista olímpico en su cuenta de Instagram. En el gimnasio, ubicado en la parte baja de la casa, ocupa un lugar preferente sus camisetas y medallas olímpicas.

Una exposición privada

Este tesoro toma forma de una exposición. Todas las camisetas, medallas y diplomas olímpicos están cuidadosamente colocados en unas espectaculares vitrinas de madera que incorporan iluminación led. En su particular colección también hay todo tipo de trofeos, fotografías y hasta el sombrero de paja de la gala de apertura de los Juegos Olímpicos.

Con vistas al jardín

En el gimnasio de Craviotto hay todo tipo de máquinas y pesas para mantenerse en forma. Todo ello con vistas al verde. El piragüista olímpico, afincado desde hace años en Gijón, tiene una cinta de correr y una bicicleta estática en primera línea del jardín.

La cocina

Después de ganar MasterChef Celibrity 2, el segundo lugar donde Craviotto pasa más tiempo es sin duda la cocina. En sus redes sociales es frecuente ver vídeos de recetas o de colaboraciones con marcas de alimentación.

En realidad, son dos cocinas en uno. Una zona, la más grande, está compuesta de torres de muebles altos con encimera más una isla en paralelo con fregadero y cocina de inducción con vistas al porche. La otra zona, esta más pequeña, está situada en la otra dirección, haciendo una especie de "L" con vitrinas de cristal en la parte superior y muebles bajos con encimera que utiliza a modo de desayunador con la tostadora y la cafetera a la vista.

La cocina tiene un precio elevado, de más de 30.000 euros, si se tiene en cuenta que el tipo de encimera elegido es de Neolith, una de las marcas más top del mercado. La encimera en cuestión es una piedra "elegante y atemporal", según describe el propio deportista, de tipo calacatta y de color beis. ¿El resultado? "Lo que soñábamos desde el principio". En toda la estancia dominan los colores madera, beis y blanco.