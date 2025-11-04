Informe de cuentas del tercer trimestre en Gijón: una ejecución del 30% en inversión real, ocho puntos más que en 2024

A 18, 7 se elevan los millones en obligaciones reconocidas a 30 de septiembre del capítulo de inversiones reales del actual presupuesto municipal. Una cifra que se corresponde con el 30,67% de los 61,12 millones del crédito definitivo de este capítulo tras incorporarse 28,7 millones vía modificaciones a los 32,3 millones del presupuesto inicial. El porcentaje es el menor de los que aparecen en el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año– recién presentado para su incorporación al orden del día del Pleno–pero está por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior. En la misma fecha del presupuesto de 2024, la ejecución se había quedado en 10,5 millones: un 22,2% del total.

El Ayuntamiento arrancó 2025 con un presupuesto aprobado en el Pleno de 303,5 millones. A lo largo de los tres primeros trimestres de este año ese presupuesto creció hasta los 353,5 millones a través de distintas modificaciones, la gran mayoría de esos millones fueron a elevar el capítulo de inversiones reales. Ese crecimiento supone una variación del 16,48%. Por capítulos de gasto, los mayores niveles de ejecución están en las transferencias corrientes, con un 71% que se corresponde con 83,2 millones de entregas a cuenta a los organismos autónomos y empresas municipales, y los gastos de personal, con 54 millones que suponen una ejecución del 70%. En total, las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gasto han alcanzado los 210,7 millones. Un 59,6% del crédito definitivo.

Más por impuestos directos

A niveles similares esté la ejecución presupuestaria en ingresos con un nivel de derechos reconocidos de 206,9 millones, lo que supone el 58,5% sobre las previsiones definitivas. Aunque hay capítulos que están muy por encima de esa media. Así, es llamativo el salto del 77 al 81% de ejecución con respecto al año pasado en los impuestos directos, que tiene ya casi 90 millones recaudados. Mientras, bajan las recaudaciones en impuestos indirectos, tasas u transferencias corrientes. En este último apartado en lo que va de año se han ingresado 83 millones, un 76,6%, frente a los 98 del año anterior, que suponían el 99,7% del total.

La Autoridad Fiscal baja la previsión del superávit

Aunque mantiene que el Ayuntamiento de Gijón cerrará 2025 con superávit, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de rebajar las estimaciones de ese superávit para el ayuntamiento que lidera Carmen Moriyón respecto a las que había fijado el pasado mes de julio. Si entonces se estimaba un cierre en positivo por once millones ahora la previsión es que sea de cinco millones en una situación casi de equilibrio en términos absolutos, al establecer un saldo positivo en torno al 1,6% de los ingresos. Eso sobre las cuentas ahora activas. La previsión sobre el año 2026, cuyo presupuesto está en tramitación, es cerrar con un superávit de un millón, un 0,2 en el análisis porcentual.