Varapalo para el proyecto de construcción de vivienda Gijón: el plan Llave se frena a falta de ofertas válidas y el gobierno de Gijón acusa al Principado de "boicot"

El Ayuntamiento de Gijón se ha quedado sin constructoras interesadas en edificar los 120 pisos de la primera fase del Plan Llave, el proyecto estrella del gobierno de Carmen Moriyón para impulsar la construcción de vivienda en la ciudad. Un varapalo del que el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, ha culpado directamente al Principado de Asturias por no subir el precio del módulo para la construcción de viviendas protegidas en Asturias. "Una vez más tenemos que lamentar que el Principado boicotee un proyecto tan importante para la ciudad como este Plan Llave. El Principado ha jugado con los intereses de Gijón poniendo un palo más en la rueda de ese plan", sentenció el responsable de la concejalía de Urbanismo.

Martínez Salvador también adelantó que "esto no nos va a suponer ningún freno. El Ayuntamiento está en disposición de volver a licitar mañana mismo no solo todas las parcelas de la fase 1 sino más pero para ello, lo primero que tiene que hacer el Principado es cumplir la ley que fija que con carácter anual hay que actualizar los módulos de vivienda protegida. Algo que el Principado no hace desde hace más de dos años". Por tanto, sin actualización del módulo no hay licitación inminente de ninguna de las parcelas que, a través de un sistema de permuta, el Ayuntamiento ofrecía a los constructores para ejecutar a lo largo del mandato 500 viviendas protegidas en la ciudad. La primera fase era la licitación de tres lotes de dos fincas cada uno con un total de 120 viviendas a construir. Las constructoras pagarían al Ayuntamiento por su suelo con la cesión de 20 de esas viviendas.

El Plan Llave arrancó su proceso de licitación en abril. Sin embargo en julio, y a punto de concluirse el plazo para la presentación de ofertas, el gobierno planteaba la suspensión del procedimiento para reajustar las bases a petición de la patronal de la construcción, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. CAC-Asprocon querían que se definiera la repercusión en la licitación gijonesa de una posible subida del módulo de vivienda protegida, que ya se empezaba a negociar. El proceso se reactivó, ya con las bases cambiadas, el pasado 10 de septiembre. A las empresas interesadas se les dieron 45 días de plazo.

El plan estrella del gobierno de Carmen Moriyón

"Cuando el Principado de Asturias avisó a la patronal de que el módulo se iba a subir un escaso 2% las ofertas que se habían presentado al Plan Llave no se actualizaron al nuevo anexo que incluimos cuando hicimos la modificación del pliego a finales de verano y por tanto, aunque hubo concurrencia, al final no son ofertas válidas", explicó Martínez Salvador. En un primer momento, los constructores trabajaban con la idea de que la subida de ese módulo iba a ser de un 10%. La previsión de que solo fuera un 2% les llegó justo al final del proceso de licitación de esas primeras seis parcelas del Plan Llave.

"Sin una actualización no se va a construir ni un solo piso de protección ni en Gijón ni en todo Asturias. Las cifras son muy claras, el año pasado se inició en Asturias la construcción de 2.000 viviendas:solo 60 eran protegidas", remató el edil forista. Un último mensaje de Martínez Salvador: "Está en manos del Principado que se puedan construir en Gijón 500 viviendas de protección en este mandato. O que no se construya ninguna".