Los presupuestos del gobierno de Gijón convencen a los vecinos de los distritos Este y Sur: "Las partidas son correctas"

"Es un proyecto equilibrado que ha tenido en cuenta el reparto justo por barrios", destaca Gilberto Villoria

Miembros del consejo del distrito Sur en la presentación del presupuesto.

Nico Martínez

El gobierno local dio comienzo este martes en los distritos Este y Sur a la ronda de presentación en los consejos de distrito de su proyecto presupuestario para 2026. Los ediles foristas Gilberto Villoria y María Mitre, y los populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles, fueron los encargados de trasladarle a los vecinos las claves de un presupuesto récord de 309,9 millones para el Ayuntamiento y de 430,9 al sumarse lo destinado a empresas municipales y organismos autónomos. "Son equilibrados. Han tenido en cuenta el reparto justo por barrios", expresó Villoria. "Los proyectos previstos son fruto del diálogo y del consenso", remarcó Junquera.

Los vecinos del distrito Este, en términos generales, quedaron satisfechos con las explicaciones trasladadas por los concejales. "Vemos correctas las partidas para las concejalías y las empresas municipales, que era algo necesario especialmente en cuestiones de Servicios Sociales", señaló María José Cuervo, líder vecinal de La Arena, que aplaudió que el gobierno local vaya a realizar una serie de obras en el Este, como la del Hogar del Productor de Ceares, el anfiteatro del CMI de El Coto, el carril bici de Albert Einstein con la carretera de Villaviciosa y la construcción de una nueva pista polideportiva en Los Pericones.

El otro consejo se llevó a cabo con los vecinos del distrito Sur, donde se realizarán actuaciones como la reforma del Albergue Covadonga, el parque de Avelino Vidal, el centro de proximidad de Nuevo Roces y la construcción de una pista deportiva en Roces. Tras el encuentro, los vecinos remarcaron que "están bien las partidas para las empresas municipales, que es donde es realmente importante apostar". Durante la reunión solicitaron agilizar las ayudas a la rehabilitación de fachadas y mejoras en iluminación, entre otras peticiones.

TEMAS

