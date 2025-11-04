Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un puente entre "cultura, educación y salud": así es la obra de teatro para concienciar sobre el cáncer y su impacto que llega a Gijón esta semana

El Jovellanos acoge dos pases, uno de ellos para estudiantes

Por la izquierda, Antonio Flecha, Oliver Suárez y David Peralto, esta mañana, en el teatro Jovellanos.

Nico Martínez

Una obra que gira en torno a Conor, un niño de 13 años que aprende a afrontar el impacto del cáncer en su madre. Así es "Un monstruo viene a verme", un trabajo basado en la novela de Patrick Ness e inspirado en una idea original de Siobhan Dowd que la compañía "La joven" ofrecerá en el teatro Jovellanos este domingo a las 20.00 horas. Además, el lunes a las 10.30 horas habrá un pase para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

"Es un proyecto que sirve como puente entre el mundo de la cultura, la educación y la salud. En él se habla de la pérdida como parte de la vida, pero también se pone el foco en la luz y la ilusión que ofrecen la fantasía y la imaginación para poder acometer un mundo difícil", expresó esta mañana el presidente de la Fundación Teatro Joven y traductor de la función, David Peralto.

Junto a Peralto estuvieron el presidente de Divertia, Oliver Suárez, y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Antonio Flecha. La llegada de "Un monstruo viene a verme" a Gijón está enmarcada en el programa de divulgación "Todos contra el cáncer" de la asociación, con el que buscan que las artes escénicas "sean la herramienta para fomentar la concienciación en torno al cáncer y contribuyan a eliminar tabúes".

Un elenco con nueve profesionales

La obra que se podrá disfrutar en Gijón está recorriendo más de 20 teatros nacionales de la mano de "Lajoven", bajo la dirección de José Luis Arellano y con la participación de nueve actores. El público se encontrará en el Jovellanos con un trabajo que aborda la importancia de "aprender a gestionar las situaciones que se van dando en la vida con ilusión", tal y como destacó Peralto.

Tras la función del domingo, el lunes por la mañana la obra será visualizada por numerosos estudiantes que, además, participarán en un posterior coloquio sobre la expresión emocional. "Entendemos que es un medio perfecto para dar a conocer la Asociación Contra el Cáncer y sus servicios entre todo el público y, especialmente, entre el joven y adolescente", reivindicó Antonio Flecha.

