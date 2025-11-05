Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat | LNE

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat | LNE

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibió ayer al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat (ambos en la imagen), quien tomó posesión de su cargo el pasado 12 de julio, recogiendo el testigo de Luis Vicente Márquez. Lo hizo pocos días después de que el buque "Juan Sebastian Elcano" abandonase Gijón en la tradicional parada en tierra asturiana que se celebra la primera semana de julio. Es la primera visita que el comandante ha hecho a la sede de la Presidencia desde que jurase el cargo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  2. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  3. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  4. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  5. El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
  6. Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
  7. Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
  8. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas

Tabacalera suma un segundo contrato por 840.000 euros

Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

Reunión del gobierno del Consorcio Ferial

Reunión del gobierno del Consorcio Ferial

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Todas las claves del frenazo al Plan Llave para crear vivienda en Gijón: una licitación desierta y bronca con el Principado

Todas las claves del frenazo al Plan Llave para crear vivienda en Gijón: una licitación desierta y bronca con el Principado

Podemos pide luces de Navidad en todos los barrios de Gijón

Podemos pide luces de Navidad en todos los barrios de Gijón

IU urge mejoras en el mercado de La Camocha

IU urge mejoras en el mercado de La Camocha
Tracking Pixel Contents