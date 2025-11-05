Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat
El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibió ayer al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat (ambos en la imagen), quien tomó posesión de su cargo el pasado 12 de julio, recogiendo el testigo de Luis Vicente Márquez. Lo hizo pocos días después de que el buque "Juan Sebastian Elcano" abandonase Gijón en la tradicional parada en tierra asturiana que se celebra la primera semana de julio. Es la primera visita que el comandante ha hecho a la sede de la Presidencia desde que jurase el cargo.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas