Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibió ayer al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat (ambos en la imagen), quien tomó posesión de su cargo el pasado 12 de julio, recogiendo el testigo de Luis Vicente Márquez. Lo hizo pocos días después de que el buque "Juan Sebastian Elcano" abandonase Gijón en la tradicional parada en tierra asturiana que se celebra la primera semana de julio. Es la primera visita que el comandante ha hecho a la sede de la Presidencia desde que jurase el cargo.