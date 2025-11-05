El Ateneo Obrero de Gijón pone a debate la influencia social de los relatos actuales

El Ateneo Obrero de Gijón acogió la conferencia "¿Y qué es el relato? (El relato y su influencia)" impartida por Enrique del Teso Martín, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo, y Aitana Castaño, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

En esta charla, la primera de un ciclo de conferencias y debates organizado por el Grupo de Trabajo Mesas para el Diálogo Social del Ateneo Obrero de Gijón, se abordó el tema de los relatos actuales que se lanzan al ámbito público y como influyen en el rumbo de la sociedad.

El ciclo de conferencias está centrado en "fortalecer la didáctica, la reflexión crítica y la participación ciudadana frente a los grandes desafíos contemporáneos".