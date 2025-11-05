Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo Obrero de Gijón pone a debate la influencia social de los relatos actuales

Enrique del Teso Martín y Aitana Castaño ofrecieron una conferencia titulada: "¿Y qué es el relato? (El relato y su influencia)"

La charla fue la primera del ciclo de debates que organiza el Grupo de Trabajo Mesas para el Diálogo Social

Conferencia de Enrique del Teso y Aitana Castaño.

Conferencia de Enrique del Teso y Aitana Castaño. / Juan Plaza

C. T.

El Ateneo Obrero de Gijón acogió la conferencia "¿Y qué es el relato? (El relato y su influencia)" impartida por Enrique del Teso Martín, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo, y Aitana Castaño, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

En esta charla, la primera de un ciclo de conferencias y debates organizado por el Grupo de Trabajo Mesas para el Diálogo Social del Ateneo Obrero de Gijón, se abordó el tema de los relatos actuales que se lanzan al ámbito público y como influyen en el rumbo de la sociedad.

El ciclo de conferencias está centrado en "fortalecer la didáctica, la reflexión crítica y la participación ciudadana frente a los grandes desafíos contemporáneos".

La ilusión frente a la soledad: las voces del Centro Social de Personas Mayores de El Llano que disfrutan el día a día con "ganas, ilusión y vida"

El Ateneo Obrero de Gijón pone a debate la influencia social de los relatos actuales

Gijón será epicentro europeo de la sidra en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

José Girón ofrece en el Ateneo Jovellanos de Gijón una conferencia sobre la vida de Melquiades Álvarez

"Xavi Torres Trío" abre la programación de Jazz Xixón en el Jovellanos

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Olas inclusivas en la playa de San Lorenzo: los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo

