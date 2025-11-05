La campaña turística de Gijón recorrerá 180.000 kilómetros al mes de la mano de autobuses Alsa
"Permitirá llevar la imagen de la ciudad a los principales puntos de origen de nuestro turismo", destaca Pumariega
La campaña turística de Gijón da un paso más y desde ayer comienza una etapa de colaboración con los autobuses de largo recorrido de Alsa que ayudarán a promocionar la capital marítima del Principado como destino. Para ello, se han vinilado con imágenes de Gijón cinco autobuses de 15 metros.
Estos vehículos recorrerán al mes 180.000 kilómetros, lo que supone 2.250 horas de exposición publicitaria y 2.900.000 impactos mensuales. "Esta campaña nos permitirá llevar la imagen de Gijón, de una manera muy llamativa, a los principales puntos de origen de nuestro turismo", destaca Pumariega, en la imagen junto a Daniel Martínez Junquera, a la derecha, y Quintín Fernández.
La campaña ofrece cobertura nacional, con impactos en las principales vías de alta capacidad y zonas metropolitanas de España. En concreto, los autobuses vinilados con imágenes de Gijón recorrerán durante dos meses las líneas de Madrid a Asturias, de Madrid a País Vasco y la que va de Irún a Vigo por la autovía del Cantábrico. También incluye esta campaña la emisión de vídeos de promoción turística de la ciudad en quince pantallas ubicadas en once estaciones de autobuses, entre ellas las de Madrid, Granada, Valencia, Oviedo, La Coruña, Barcelona, Zaragoza, Alicante y Benidorm. Esta acción generará otros 1.500.000 impactos publicitarios, destacan desde Visita Gijón.
Turismo nacional
“Aunque desde el inicio del mandato hemos concentrado el grueso de las acciones de promoción de nuestro concejo en el mercado internacional, buscábamos también una acción impactante para recordar los atractivos de Gijón para el turismo nacional, que es el mercado del que nos llegan más del 80 por ciento de nuestros visitantes. Y esta campaña nos permitirá llevar la imagen de Gijón, de una manera muy llamativa, a los principales puntos de origen de nuestro turismo. Estamos encantados de poner en marcha esta campaña, y convencidos de que será todo un éxito”, señala Pumariega.
La presentación de uno de los autobuses tuvo lugar esta mañana en la Plaza Mayor, con la presencia del director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, y de Quintín Fernández, gerente del contrato Asturias de Alsa. "Estamos encantados de este nuevo acuerdo con Visita Gijón/Xixón y de poder contribuir una vez más a la promoción de Asturias como destino turístico en nuestros autobuses”, señaló el responsable de la compañía.
