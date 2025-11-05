Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, clausuró el ciclo de seminarios "Innovasturias 2025" llamado "Inteligencia Artificial. Un año de muchas mejoras" y celebrado en el edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico. "Queremos que las pymes de Gijón aprovechen las oportunidades reales de la IA: menos ruido y más casos de uso", destacó Pumariega, que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento "con la formación, la colaboración público-privada y la difusión tecnológica". En la imagen, por la izquierda, el ponente César Mariel, Ángela Pumariega y Luis Díaz, durante el encuentro.

Tabacalera suma un segundo contrato por 840.000 euros

Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

Reunión del gobierno del Consorcio Ferial

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Todas las claves del frenazo al Plan Llave para crear vivienda en Gijón: una licitación desierta y bronca con el Principado

Podemos pide luces de Navidad en todos los barrios de Gijón

IU urge mejoras en el mercado de La Camocha
