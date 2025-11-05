Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"
La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, clausuró el ciclo de seminarios "Innovasturias 2025" llamado "Inteligencia Artificial. Un año de muchas mejoras" y celebrado en el edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico. "Queremos que las pymes de Gijón aprovechen las oportunidades reales de la IA: menos ruido y más casos de uso", destacó Pumariega, que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento "con la formación, la colaboración público-privada y la difusión tecnológica". En la imagen, por la izquierda, el ponente César Mariel, Ángela Pumariega y Luis Díaz, durante el encuentro.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas