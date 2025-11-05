Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, clausuró el ciclo de seminarios "Innovasturias 2025" llamado "Inteligencia Artificial. Un año de muchas mejoras" y celebrado en el edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico. "Queremos que las pymes de Gijón aprovechen las oportunidades reales de la IA: menos ruido y más casos de uso", destacó Pumariega, que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento "con la formación, la colaboración público-privada y la difusión tecnológica". En la imagen, por la izquierda, el ponente César Mariel, Ángela Pumariega y Luis Díaz, durante el encuentro.