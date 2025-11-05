Todas las claves del frenazo al Plan Llave para crear vivienda en Gijón: una licitación desierta y bronca con el Principado

Con miembros de la patronal de la construcción entre el público, Carmen Moriyón presentaba en noviembre del año pasado en la Escuela de Comercio el Plan Llave, como la gran aportación del Ayuntamiento de Gijón para solventar el problema de la vivienda. Ayer, casi un año después y tras más de una vicisitud en el camino, la mesa de contratación declaraba desierta la licitación de los seis solares donde se iban a construir las 120 primeras viviendas del total de 500 que se incluían en el anuncio inicial del Plan Llave. Un varapalo del que el gobierno de Gijón, y más en concreto su edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, culpa directamente al gobierno del Principado de Asturias por no actualizar el precio del módulo de vivienda protegida.

"Una vez más tenemos que lamentar que el Principado boicotee un proyecto tan importante para la ciudad como este Plan Llave. El Principado ha jugado con los intereses de Gijón poniendo un palo más en la rueda de ese plan", sentenció el edil de Urbanismo. Al tiempo que defendía que "esto no nos va a suponer ningún freno. El Ayuntamiento está en disposición de volver a licitar mañana mismo no solo todas las parcelas de la fase 1 sino más, pero para ello, lo primero que tiene que hacer el Principado es cumplir la ley que fija que con carácter anual hay que actualizar los módulos de vivienda protegida".

No mucho después de que el Ayuntamiento de Gijón le pasara la pelota de la responsabilidad al gobierno de Asturias llegaba la contestación desde la Dirección General de Vivienda, dependiente de la consejería que encabeza Ovidio Zapico (IU) y con quien el gobierno gijonés ya ha tenido sus más y sus menos. Por ejemplo, con la declaración de zonas tensionadas.

"El Principado no fue consultado ni se comprometió en ningún momento a asumir las condiciones económicas del programa. Ya habíamos advertido de que la fórmula planteada iba directa al fracaso", concretaba en una nota pública Daniel Sánchez. El director general remató con un "es rotundamente falso que el Principado haya boicoteado ninguna iniciativa. El resultado del Plan Llave obedece únicamente a un diseño municipal que no tuvo en cuenta ni la realidad del mercado ni el marco autonómico vigente en materia de vivienda protegida".

"Hay responsabilidad de cada parte", dice CAC-Asprocon

A mitad de camino se colocaba Joel García, presidente de CAC-Asprocon: "Hay que separar las responsabilidades: cada parte tiene la suya". Sin dejar de reconocer la influencia del precio del módulo el líder de la patronal concretaba que "el Ayuntamiento de Gijón saca una licitación y tiene que poner los medios para que esa licitación llegue a buen puerto. Uno de esos medios es que el precio del suelo sea acorde con las condiciones del mercado, y eso es precisamente lo que ahora hay que intentar resolver"

Aunque anunciado en noviembre de 2024, el pionero Plan Llave arrancó su proceso de licitación en abril. Sin embargo, en julio, y a punto de concluirse el plazo para la presentación de ofertas, el gobierno ejecutó una suspensión del procedimiento, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para reajustar las bases a petición de la patronal de la construcción. CAC-Asprocon quería que se definiera la repercusión en la licitación gijonesa de una posible subida del módulo de vivienda protegida, que ya se empezaba a negociar. El proceso se reactivó, ya con las bases cambiadas, el pasado 10 de septiembre. A las empresas interesadas se les dieron 45 días de plazo.

"Cuando el Principado de Asturias avisó a la patronal de que el módulo se iba a subir un escaso 2% las ofertas que se habían presentado al Plan Llave no se actualizaron al nuevo anexo que incluimos cuando hicimos la modificación del pliego a finales de verano y por tanto, aunque hubo concurrencia, al final no son ofertas válidas", explicó Martínez Salvador para justificar el desenlace final. En un primer momento, los constructores habían trabajado con la idea de que la subida de ese módulo podría estar sobre un 10%. La notificación desde el Principado de que solo rondaría ese 2% les llegó justo al final del proceso de licitación de esas primeras seis parcelas del Plan Llave. Ahora mismo el módulo está en 2.124 euros por metro cuadrado. Su subida se negocia en el pacto de concertación social autonómica y la petición de la patronal es que sea, como mínimo del 20%.

Sobre cuál es el porcentaje que debe subir el módulo, el Ayuntamiento no pone números: "lo que haya subido el coste de la construcción desde que no se actualiza". Lo que sí tiene claro Jesús Martínez Salvador es que "sin una actualización no se va a construir ni un solo piso de protección ni en Gijón ni en todo Asturias. Las cifras son muy claras, el año pasado se inició en Asturias la construcción de 2.000 viviendas: solo 60 eran protegidas", remató el forista. Al gobierno autonómico lanzó el líder forista un último mensaje con su "está en manos del Principado que se puedan construir en Gijón 500 viviendas de protección en este mandato. O que no se construya ninguna".

Desde el Grupo Municipal Socialista fue Tino Vaquero el encargado de ponerle los puntos sobre las íes el argumentario de Foro. Para el PSOE hay una estrategia consensuada entre el gobierno de Moriyón y los constructores para "presionar al Principado e intentar subir el precio de los módulos de vivienda protegida". Para el PSOE la culpa de este fracaso es "de la incompetencia del edil de Urbanismo y la dejadez de funciones de la Alcaldesa".