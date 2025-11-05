Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

El evento se desarrolla en la Laboral hasta el viernes

La inauguración del congreso.

La inauguración del congreso.

N. M. R.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, inauguró este miércoles el XV Congreso Internacional y XIX Nacional de Ergonomía y Psicosociología.

El evento, que lleva por título "Ergonomía y Psicosociología en acción como cadena de valor para la organización" se desarrollará en la Laboral hasta el viernes.

Esta cita la impulsan la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras) y la Asociación Española de Ergonomía (Aee) y reúne a más de 300 especialistas nacionales e internacionales en prevención, salud laboral y comportamiento organizacional.

En esta edición, el congreso aborda los grandes retos del trabajo contemporáneo: la salud mental, el absentismo laboral y los riesgos psicosociales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  2. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  3. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  4. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  5. El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
  6. Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
  7. Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
  8. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Olas inclusivas en la playa de San Lorenzo: los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo

Olas inclusivas en la playa de San Lorenzo: los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

El gobierno local continúa la ronda para presentar su presupuesto en la zona rural de Gijón: "Se va a invertir más en aspectos necesarios"

El gobierno local continúa la ronda para presentar su presupuesto en la zona rural de Gijón: "Se va a invertir más en aspectos necesarios"

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía

Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía

Gijón será epicentro europeo de la sidra en Europa en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

Gijón será epicentro europeo de la sidra en Europa en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"
Tracking Pixel Contents