Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas
El evento se desarrolla en la Laboral hasta el viernes
N. M. R.
La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, inauguró este miércoles el XV Congreso Internacional y XIX Nacional de Ergonomía y Psicosociología.
El evento, que lleva por título "Ergonomía y Psicosociología en acción como cadena de valor para la organización" se desarrollará en la Laboral hasta el viernes.
Esta cita la impulsan la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras) y la Asociación Española de Ergonomía (Aee) y reúne a más de 300 especialistas nacionales e internacionales en prevención, salud laboral y comportamiento organizacional.
En esta edición, el congreso aborda los grandes retos del trabajo contemporáneo: la salud mental, el absentismo laboral y los riesgos psicosociales.
