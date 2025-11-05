Día de verano en pleno noviembre en Gijón con los termómetros hasta los 25 grados (pero cuidado con el viento)
Altas temperaturas por segundo día en una jornada con fuertes rachas que obligan a cerrar el parque de Isabel la Católica
Con las luces y adornos de Navidad poblando las calles y espacios públicos de Gijón, con los negocios retirando los adornos de Halloween, y las castañeras en sus puestos tratando de hacer negocio, la ciudad encadena un segundo día de altas temperaturas, con los termómetros alcanzando los 25 grados en pleno menos de noviembre. Un otoño cálido del que disfrutan los paseantes, menos abrigados de los habitual. Eso sí, se prevén fuertes rachas de viento durante la jornada.
La temperatura superó los 25 grados a las siete de la mañana de este miércoles, y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es que se mantenga durante los próximos días, con los termómetros rozando los veinte grados de máxima. En cuanto a precipitaciones, la probabilidad de lluvia arreciará mañana jueves. Sí hay que estar pendientes del viento. Esta mañana, poco antes de las ocho, se registraron rachas de hasta 43.5 km/h.
El viento presicamente obligó esta mañana a intervenir a la Policía Local para precintar la avenida del Molinón. Poco después hacían lo propio en el parque de Isabel la Católica por la previsión del viento y el riesgo de caída de ramas y árboles, algo habitual en este pulmón verde de la ciudad.
Previsión meteorológica para el fin de semana en Gijón
El buen tiempo lo aprovecharon los paseantes madrugadores, con menos abrigo de lo habitual en estas fechas. El arenal de San Lorenzo, donde no faltaban las manchas de carbón un día más, esta vez próximas al pedreru de San Pedro, disfrutaban de la bajamar para pasear o jugar con sus mascotas.
La previsión de la AEMET para mañana jueves es que los termómetros se muevan entre los 11 y 19 grados. Acercándose el fin de semana mejorará todavía la previsión, con temperaturas de entre 11 y 21 grados el viernes. Para sábado y domingo se fija también en 19 la máxima.
Pendientes del Monte Areo
Estas temperaturas y las rachas de viento también obligan a estar pendientes del incendio del Monte Areo que hace unas semanas provocó el desalojo a medio centenar de vecinos. La situación parece controlada, pero todavía hay zonas humeantes del monte, tal y como confirman vecinos próximos a las llamas.
Un incendio que ya se reavivó en varias ocasiones y que investiga la Guardia Civil bajo la principal hipótesis de que fue provocado. Las pesquisas de este tipo de incentes son complejas.
