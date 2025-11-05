Gijón acoge esta semana un congreso sobre cirugía oral y maxilofacial
En la cita participarán alrededor de cincuenta profesionales de distintas comunidades autónomas
La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial del Noroeste, Secomnor, celebrará en Gijón este viernes y sábado su octavo congreso, un encuentro en el que participarán en torno a 50 profesionales de la especialidad.
Los especialistas que se darán cita en Gijón, concretamente en el hotel NH, donde se llevará a cabo el congreso, llegarán desde Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria para "compartir el conocimiento científico de la especialidad". Una especialidad que nació en 1977 y cuyo campo de actuación es muy amplio.
Durante el congreso habrá una serie de ponencias que estarán especialmente centradas en patología orbitaria del tercio medio facial y en la cirugía plástica facial del tercio superior y del tercio medio. "Está muy en boga a día de hoy. Es un tratamiento muy demandado por la sociedad", señaló el cirujano Pablo Rosado en la presentación del congreso, celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.
En ella estuvieron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y los cirujanos Pablo Rosado y Mercedes Pérez. "Es un éxito reunir a cincuenta cirujanos, ya que es una especialidad en la que no hay tantos profesionales y que es muy desconocida", señaló Moriyón.
