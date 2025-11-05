Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Cerca de medio millar cortan Cuatro Caminos para exigir una alternativa al fallido vial de Jove

La protesta, la primera del nuevo calendario, llega con vocación de repetirse: habrá otra el miércoles

Los vecinos de la zona oeste de Gijón retoman las protestas para sacar los camiones de Príncipe de Asturias

Los vecinos de la zona oeste de Gijón retoman las protestas para sacar los camiones de Príncipe de Asturias

VÍDEO: Pablo Palomo / FOTO: Juan Plaza

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Cansancio, hartazgo pero ni un atisbo de rendición. Los vecinos de la zona oeste de Gijón volvieron a echarse a la calle para exigir una alternativa al paso de los camiones por la avenida Príncipe de Asturias. Con el fallido vial de Jove aún coleando en sus cabezas y con excepticismo respecto al plan del Principado de humanizar la avenida y de hacer el desdoblamiento de Lloreda y Veriña, alrededor de medio centenar de vecinos cortaron la glorieta de Cuatro Caminos de forma pacífica para exigir "una solución". La protesta, la primera del nuevo calendario, nace con vocación de permanencer en el tiempo. "Hoy estamos aquí para informar, pero si tenemos que cortar una autovía lo haremos", aseguraron.

La concentración comenzó sobre las seis y media. Desde antes, ya se congregaban vecinos en la glorieta de Cuatro Caminos. Cerca de medio millar de residentes, con pancartas en mano, se lanzaron primero al asfalto de la avenida Argentina. Tras mediar con la Policía Nacional, los vecinos saltaron a Cuatro Caminos y bloquearon el tráfico. Tuvieron como aliados a los coches que, al son de sus protestas, tocaron los cláxones. Las proclamas más repetidas fueron "camiones fuera" y "Barbón, Moriyón, solución".

Los vecinos se mostraron excepticos con lo que hay encima de la mesa. Ven muy lejana la humanización propuesta por el Principado de la avenida Príncipe de Asturias. "De nada sirve poner arbolinos si siguen pasando mil camiones", lamentan. Tampoco ven cerca la alternativa al vial de Jove. "Llevamos 30 años esperando y seguimos en la casilla de salida", lamentaron.

A la concentración asistieron miembros del Ayuntamiento. Por el gobierno local, estuvo el portavoz Jesús Martínez Salvador. Del PSOE acudieron a Marina Pineda, Ramón Tuero y Jacobo López. De Izquierda Unida estuvo Javier Suárez Llana. "Estaremos al lado de los vecinos", manifestó Martínez Salvador.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  2. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  3. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  4. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  5. El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
  6. Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
  7. Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
  8. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Olas inclusivas en la playa de San Lorenzo: los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo

Olas inclusivas en la playa de San Lorenzo: los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

El gobierno local continúa la ronda para presentar su presupuesto en la zona rural de Gijón: "Se va a invertir más en aspectos necesarios"

El gobierno local continúa la ronda para presentar su presupuesto en la zona rural de Gijón: "Se va a invertir más en aspectos necesarios"

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía

Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía

Gijón será epicentro europeo de la sidra en Europa en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

Gijón será epicentro europeo de la sidra en Europa en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"
Tracking Pixel Contents