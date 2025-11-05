Gijón se echa a la calle para sacar los camiones de La Calzada: "Si hay que cortar autovías, lo haremos"

Cansancio, hartazgo pero ni un atisbo de rendición. Los vecinos de la zona oeste de Gijón volvieron a echarse a la calle para exigir una alternativa al paso de los camiones por la avenida Príncipe de Asturias. Con el fallido vial de Jove aún coleando en sus cabezas y con excepticismo respecto al plan del Principado de humanizar la avenida y de hacer el desdoblamiento de Lloreda y Veriña, alrededor de medio centenar de vecinos cortaron la glorieta de Cuatro Caminos de forma pacífica para exigir "una solución". La protesta, la primera del nuevo calendario, nace con vocación de permanencer en el tiempo. "Hoy estamos aquí para informar, pero si tenemos que cortar una autovía lo haremos", aseguraron.

La concentración comenzó sobre las seis y media. Desde antes, ya se congregaban vecinos en la glorieta de Cuatro Caminos. Cerca de medio millar de residentes, con pancartas en mano, se lanzaron primero al asfalto de la avenida Argentina. Tras mediar con la Policía Nacional, los vecinos saltaron a Cuatro Caminos y bloquearon el tráfico. Tuvieron como aliados a los coches que, al son de sus protestas, tocaron los cláxones. Las proclamas más repetidas fueron "camiones fuera" y "Barbón, Moriyón, solución".

Los vecinos se mostraron excepticos con lo que hay encima de la mesa. Ven muy lejana la humanización propuesta por el Principado de la avenida Príncipe de Asturias. "De nada sirve poner arbolinos si siguen pasando mil camiones", lamentan. Tampoco ven cerca la alternativa al vial de Jove. "Llevamos 30 años esperando y seguimos en la casilla de salida", lamentaron.

A la concentración asistieron miembros del Ayuntamiento. Por el gobierno local, estuvo el portavoz Jesús Martínez Salvador. Del PSOE acudieron a Marina Pineda, Ramón Tuero y Jacobo López. De Izquierda Unida estuvo Javier Suárez Llana. "Estaremos al lado de los vecinos", manifestó Martínez Salvador.