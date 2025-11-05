Gijón será epicentro europeo de la sidra en Europa en 2027: este es el proyecto (financiado al 100% por la UE) que lidera la ciudad

Gijón será el epicentro europeo de la sidra en 2027 y durante los próximos dos años liderará la alianza de ciudades sidreras del continente en un periodo cargado de actividades. La Unión Europea financiará íntegramente el proyecto CiderEU, una iniciativa de la red Cider Cities impulsada por el Ayuntamiento de Gijón en el año 2024. Bruselas destinará un presupuesto de 253.000 euros al programa, que se invertirán “íntegramente en revalorizar la cultura de la sidra y la agricultura tradicional como motor de identidad”, tal como manifestó ayer el concejal de Relaciones Institucionales gijonés, el forista Jorge González-Palacios, en un acto celebrado en el llagar de Sidra Piñera, en Deva, en Gijón.

El proyecto CiderEU (Citizens united for Intangible heritage of apple and ciDEr cultuRe in Europe) se desarrollará entre 2026 y 2027 dentro del programa comunitario CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) y contará con tres grandes eventos internacionales. El primero de ellos será en Italia, en marzo de 2026, al que seguirá otro en la República Checa. El colofón del proyecto será en Gijón, que acogerá en 2027 el mayor evento europeo dedicado a la sidra y la manzana, en el que se elaborará el documento final de buenas prácticas alrededor de la cultura sidrera. Será en una fecha todavía por concretar.

La red Cider Cities agrupa a diez municipios de seis países: Gijón, Nava, Cangas de Onís, Kuartango (Álava), Valleseco (Gran Canaria), Chelcicko-Lhenický (República Checa), Saint-Marcel (Italia), Urrugne (Francia), Carrazeda de Ansiaes (Portugal) y Celje (Eslovenia). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Cámara de Comercio de Gijón, la Fundación Caja Rural –que estuvieron representadas por Álvaro Alonso Ordás y José Ramón Fiaño, respectivamente– y la Fundación Asturies XXI, promotora del Salón Internacional de les Sidres de Gala, origen de los primeros intercambios entre territorios sidreros europeos hace tres lustros, que gestiona el proyecto.

“En ese momento se comprobó que había una problemática común con la fabricación de sidra y de manzana” en Europa, al igual que una “cultura sidrera más o menos desarrollada” como base, relató el presidente de Asturies XXI, Marcos Abel Fernández, que fue el encargado de desglosar los pormenores del proyecto.

Encuentros y talleres

Entre las actividades ya definidas, además del trío de grandes eventos internacionales, habrá múltiples encuentros y talleres. El primero de ellos será uno cuyo eje central será la visibilidad de la mujer rural, y que tendrá lugar en Portugal. La cita acogerá un concurso internacional de fotografía, además de talleres temáticos y exposiciones itinerantes. Otra de las paradas será en Eslovenia, donde la temática abarcará la producción sostenible y la economía circular, mediante actividades que fomentarán estas prácticas a través de campos relacionados como el turismo rural, las materias primas locales o el cambio climático.

No solo Gijón será una de las ubicaciones asturianas con un lugar preeminente. En Nava habrá encuentros escolares participativos en los que se inculcará a los jóvenes la cultura agrícola y la importancia de desarrollar un futuro rural más sostenible.

Aportar "cohesión"

El programa persigue “aportar cohesión” a las “muchas realidades individuales” que existen en Europa en torno a la manzana y la sidra, respecto a lo que “no hay estudios de enología ni legislación sidrera y alguien tiene que liderar eso”, señaló Fernández, en referencia a Gijón, que será punta de lanza de un programa que, aunque europeo, tiene como pegamento los planteamientos asturianos. Tampoco existe una legislación sidrera, por lo que “perdemos mucha financiación”, añadió Fernández, al contrario que la cerveza y el vino, que “sí reciben ayudas específicas”.

Para el segundo teniente de Alcaldesa, Jesús Martínez Salvador, es “un día muy importante para el sector sidrero, Gijón y Asturias”, se congratuló, al igual que por el hecho de que el Consistorio sea el líder de la red. “El nacimiento del proyecto fue un proceso lleno de retos y desafíos y el reconocimiento de la UE con esta financiación es un paso gigante para la consolidación y crecimiento de la cultura sidrera”, concluyó.