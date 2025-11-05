Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gobierno local continúa la ronda para presentar su presupuesto en la zona rural de Gijón: "Se va a invertir más en aspectos necesarios"

La reunión la lideraron los ediles Gilberto Villoria, Abel Junquera y Rodrigo Pintueles

Imagen de archivo del camín de Pasquín con el pavimento recién renovado.

Imagen de archivo del camín de Pasquín con el pavimento recién renovado. / Juan Plaza / Juan Plaza

Nico Martínez

La ronda de presentación del proyecto presupuestario para 2026 del gobierno local continuó este miércoles por el Distrito Rural y El Llano. La primera reunión, la de la Zona Rural, ya se ha celebrado. En ella estuvieron el edil forista Gilberto Villoria y los concejales populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles, quienes detallaron las partidas del proyecto. "Es fundamental que los gijoneses conozcan de primera mano cómo se van a invertir los recursos en sus barrios", afirmó Junquera.

El presupuesto de 2026 del Ayuntamiento es de 309,9 millones, una cifra récord que crece hasta los 430,9 millones si se suma lo destinado a empresas municipales y organismos autónomos.

La presentación en el Distrito Rural tuvo lugar en el Centro Cultural de Leorio. En la reunión, los componentes del gobierno local resaltaron actuaciones como la que se llevará a cabo en el Centro de Educación Especial de Castiello, así como la pavimentación de caminos y la cubierta de para la pista del Pinzales. "Se va a invertir más dinero en la zona rural de lo que se venía haciendo", ensalzaron algunos de los vecinos presentes, que también celebraron que aumente la partida para los desbroces y la limpieza de los caminos y las cunetas. Además, entre otras actuaciones, desde Emulsa se procederá a la instalación de 120 contenedores específicos para restos de poda y siega.

La ronda del gobierno municipal para presentar los presupuestos finalizará mañana con el Consejo de Distrito Zona Centro y el de la Zona Oeste. La reunión con los vecinos del Centro se realizará a las 16.30 horas en la Antigua Pescadería Municipal. La cita con los vecinos del Oeste será a las 18.30 horas en el Ateneo de La Calzada.

