IU urge mejoras en el mercado de La Camocha

“Una batería de propuestas” con el objetivo de “sacar a La Camocha del abandono tras dos años de mandato sin inversiones en el barrio”. Con estas palabras presenta el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, las propuestas que llevará a la próxima comisión de Urbanismo. A su juicio es una prioridad la recuperación del plan de renaturalización de los patios del poblado minero, “un proyecto que fue abandonado por el Ayuntamiento al no obtener financiación europea”. “La primera fase se ejecutó con fondos propios y creemos que el Ayuntamiento tiene la capacidad económica suficiente para ejecutar el conjunto del proyecto”, afirma el portavoz, que destaca la importancia de una actuación que “supondría una verdadera regeneración urbana del poblado. Hablamos de mejoras en la accesibilidad y la movilidad, pero también de ganar espacios de calidad para la convivencia vecinal”.

La segunda va enfocada al mercado municipal de La Camocha, “un equipamiento público que debería servir para dinamizar la vida en el barrio y que sin embargo el Ayuntamiento está dejando morir, hasta el punto de que elementos como los suelos o las rejillas ni siquiera cumplen con los requisitos exigidos por la consejería de Salud para este tipo de instalaciones”. Desde IU reclaman inversiones “que pongan al día el mercado: suelos, rejillas, iluminación…, pero también que mejoren la visibilidad y la accesibilidad de los negocios”. Además, Suárez Llana propone que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de compatibilizar los usos comerciales con usos vecinales, como reclama la asociación vecinal. “La Camocha no tiene un centro social y los vecinos necesitan un espacio en el que poder realizar actividades”, expone Suárez Llana.

Limpieza de ríos y renovación de parques infantiles

El portavoz de IU también llevará a la comisión de Urbanismo otras reclamaciones. Por un lado, la sustitución de la arena por suelo de caucho en las zonas de juegos infantiles de los parques 1º de Mayo y Vega, una reivindicación vecinal "que viene de lejos".

También otra propuesta sobre la limpieza y el mantenimiento de los arroyos de la Vega y Santa Cecilia a su paso por La Camocha. “Pediremos que se incorporen actuaciones en ambos cauces dentro del programa de trabajos que desarrolla la Confederación Hidrográfica en el marco del convenio con el Ayuntamiento. El año pasado la concejalía de Medio Ambiente informó en Comisión de que en 2025 se actuaría al menos en el arroyo de la Vega. No sabemos en qué quedaron estos trabajos, el cauce sigue sin limpiar y con el otoño empieza la temporada de lluvias. Tener los cauces limpios es fundamental para prevenir desbordes”, concluye Suárez Llana.