José Girón ofrece en el Ateneo Jovellanos de Gijón una conferencia sobre la vida de Melquiades Álvarez
El ponente es catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
C. T.
El catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, José Girón, ofreció en el Ateneo Jovellanos una conferencia titulada "Melquíades Álvarez: un político asturiano y español", en la que disertó sobre la vida del que fuera presidente del Congreso de los Diputados.
La charla se celebró con motivo de la exposición que acoge el Ateneo, a partir del 29 de octubre, "Melquíades Álvarez. El centro reformista". Álvarez fue un político y jurista español que llegó a desempeñar el cargo de presidente del Congreso de los Diputados durante la Restauración borbónica. Su vida estuvo marcada por su profunda dedicación al Derecho y por la trágica situación de su familia durante la Guerra Civil. Su amor por el Derecho se evidencia en su carrera como jurista, que incluyó casos de gran relevancia jurídica y el cargo de decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
