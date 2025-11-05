El Parque Tecnológico de Gijón conquista a los participantes en la conferencia internacional del sector: "Es un modelo de éxito"

Medio centenar de representantes de los parques tecnológicos de España se dieron cita esta mañana en Laboral Centro de Arte para participar en la inauguración de la XXIII Conferencia impulsada Apte, la asociación nacional que vincula a estos espacios empresariales. Su presidente, Felipe Romera, se encargó junto a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, de dar la bienvenida a los profesionales y ensalzó el trabajo desarrollado en el parque gijonés a lo largo de sus 25 años de trayectoria. El evento, este miércoles dirigido a los técnicos de Apte, reunirá mañana en una jornada abierta al público a más de 130 personas para poner el foco en la economía azul "como motor de la transformación territorial".

Romera destacó que el de Gijón fue el primer Parque Científico que se encargó de impulsar un Ayuntamiento en España. "Fue algo excepcional. Un modelo único y de éxito. Se ha visto cómo la ciudad ha sido capaz de desarrollar un parque con mucho valor. Es uno de los de mayor éxito de este país", afirmó el presidente de Apte, que defendió que "la innovación es el mejor instrumento que tiene España para crecer y para desarrollar nuevos empleos, empleos de calidad". "En este contexto, los parques juegan un papel cada vez más relevante", aseveró Romera, quien añadió que "los parques no somos elementos aislados, sino colaborativos".

En cuanto a la economía azul, sobre la que se hará mayor hincapié mañana, Romera defendió que "cada vez es más emergente y los parques, en el fondo, lo que buscan son estas tecnologías emergentes que ayudan a desarrollar la innovación con las empresas".

Más allá de las reuniones de la red de técnicos de Apte, Laboral Centro de Arte acogió una charla sobre las necesidades de actualización y creación de innovación en estos espacios empresariales. En ella participaron Teresa Jiménez, gerente del Parque Científico de la Universidad de Salamanca; José Luis Canito, director gerente del Parque Científico de Extremadura, y José Luis Grande, jefe de la Unidad de Gestión de Espacios i+D+i de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los tres incidieron en que los parques esperan poder contar con más técnicos de apoyo a la investigación para "responder a la inmediatez de las empresas", así como conseguir mejoras en la agilización del proceso de las certificaciones.