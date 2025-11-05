Podemos pide luces de Navidad en todos los barrios de Gijón

Luces de Navidad que lleguen a todos los barrios de la ciudad es la exigencia verbalizada por la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que solicitará al gobierno municipal explicaciones sobre la modificación del contrato de alumbrado aprobado en el mes de septiembre. "Tanto en su comunicación externa como en la documentación administrativa, el ejecutivo local justificó expresamente el aumento del 20% del presupuesto de la licitación, por valor de más de 200.000 euros, en llegar con el alumbrado navideño a (…) un mayor número de zonas y barrios más alejados del centro. Sin embargo, según advierte la edil de Podemos, en la misma acta se incluye un listado justificativo de las nuevas ubicaciones y sus costes en el que no se aprecian grandes inversiones para el alumbrado de los barrios; al contrario, el gasto se concentra principalmente en elementos que no solo están en pleno centro, sino que ya se añadieron en la temporada pasada", sostiene Olaya Suárez.

La portavoz de la formación morada detalla que el listado en cuestión incluye "el faro y el barco en el puerto deportivo, los elementos suspendidos en la Plaza Mayor o el cono de la plaza del Padre Máximo González". "Los elementos ubicados en la zona centro representan hasta 145.000 de los 183.245,88 euros más IVA en los que se cifra el aumento del contrato. Todo parece indicar que nos están vendiendo como mejoras para los barrios lo que es una compensación encubierta de los costes de los adornos del centro del año pasado, y si esto se confirma, hablamos de una burla manifiesta hacia los barrios”, explica.

Desde Podemos llevarán sus dudas a la próxima comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente prevista para el viernes para que el gobierno local explique "estas aparentes incongruencias y dé a conocer el listado completo de ubicaciones en las que se instalarán decoraciones navideñas, el criterio según el cual se han determinado y los cambios exactos respecto a la temporada anterior".

Olaya Suárez, además, ha criticado el a su juicio "alto presupuesto destinado a la iluminación, que ya supera los 1,4 millones de euros en dos años". “No creemos que tenga sentido entrar en una carrera absurda de gastar más y más dinero y energía persiguiendo a otras ciudades, pero si vamos a gastarlo, que al menos sea para que de verdad llegue a los barrios, para que todos los gijoneses puedan disfrutar del ambiente navideño en su entorno cotidiano, y no para congestionar el centro como siempre”, detalló.