Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía

Fue una vecina la que dio la voz de alarma para que la auxiliaran

Zona de entrada de las urgencias del Hospital de Cabueñes

Zona de entrada de las urgencias del Hospital de Cabueñes / Ángel González

Carlos Tamargo

Cuatro días tirada en el suelo de casa. Este es el calvario vivio por una mujer de avanzada edad que fue rescatada este miércoles por la mañana. Fue una de las vecinas de su edificio, en el barrio de Pumarín en Gijón, la que avisó a los Bomberos para que la auxiliasen.

Sobre las 10.00 horas, efectivos acudieron al domicilio. Tras comprobar que la puerta de casa se encontraba cerrada y que la señora se había caído junto a ella, impidiendo que pudiese ser abierta, optaron por entrar por la ventana del domicilio. Ayudados por un autoescala, lograron acceder al interior de la vivienda donde se encontraron a la mujer malherida y tumbada en el suelo.

Hasta el lugar se trasladó también una dotación de sanitarios que atendieron a la mujer que, en principio, tenía dolores, pero de carácter leve. Fue trasladada al Hospital de Cabueñes para realizarle pruebas y descartar que sufriera alguna lesión de mayor consideración.

