Tabacalera suma un segundo contrato por 840.000 euros

Con un presupuesto base de licitación de 840.000 euros, impuestos incluidos, salía ayer a licitación el contrato para el servicio de dirección facultativa –lo que se corresponde con la dirección de obra y dirección de ejecución– y coordinación de seguridad y salud de las obras de conversión en centro de arte del edificio de Tabacalera, en Cimavilla. La licitación se activaba en la plataforma de contratación solo unos minutos después de su aprobación, fuera del orden del día, en la sesión de la Junta de Gobierno. "Una buena noticia, un paso más para que pueda ser una realidad esta inversión tan importante para para la ciudad", festejaba el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, al notificar la decisión apoyada por los ediles de Foro y PP.

El acuerdo de la Junta de Gobierno incluye el desglose del presupuesto con una partida de 84.000 euros para este año y un gasto estimado de 336.000 y 420.000 euros, en los años 2028 y 2029, respectivamente. No hay compromiso para los ejercicios 2026 y 2027.

El contrato supone para el equipo que se haga con él la dirección de las obras hasta su finalización con al menos una visita semanal, la dirección de los Proyectos Específicos, el seguimiento arqueológico, la coordinación de los trabajos en materia de Seguridad y Salud, el certificado energético final y la redacción de documentación final de obra, la redacción de los proyectos modificados en caso de ser necesarios y la entrega de informes, con periodicidad mínima mensual, sobre el avance de las obras y con un resumen de sus certificaciones.

La obra del centro de arte, ahora en la fase de selección de la constructora entre las dos ofertas recibidas, están presupuestadas en unos 21 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 42 meses.