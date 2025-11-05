Urbanismo ultima una regulación del uso de bajos para hacer viviendas

La conversión de bajos y locales comerciales en viviendas es una realidad que cada día más se deja ver en las calles de la ciudad. No hay barrio ajeno al fenómeno. Ni web de estudio de arquitectura, inmobiliaria o promotora donde no se vea el reflejo de la que parece haberse convertido en una opción importante para acceder a una vivienda en tiempos de altos precios. La concejalía de Urbanismo, que encabeza el forista Jesús Martínez Salvador, está trabajando ahora mismo en la fórmula que permita regular ese cambio de uso de local a vivienda dentro del Plan General de Ordenación (PGO).

Mientras, se ha optado por bloquear la concesión de licencias para este tipo de obras. Una decisión que ha generado quejas entre promotores que cumpliendo la normativa actual y con informe positivo estaban simplemente a la espera de que se les oficializa la concesión de esa licencia para poder empezar a trabajar.

"La idea es tenerlo todo solucionado a muy corto plazo", explican fuentes municipales de cara a tranquilizar a los afectados. Urbanismo lo que busca ahora mismo es la fórmula que permita concretar los criterios de ese cambio de uso de una manera más específica y hacerlo dentro del PGO pero, a ser posible, sin tener que recurrir a una modificación puntual del documento de planeamiento urbanístico que conllevaría una tramitación larga en el tiempo e, incluso, una suspensión cautelar de la concesión de más licencias.

Ahora mismo, con el PGO aprobado en 2019 por el Pleno, es posible hacer viviendas en locales comerciales. No en todos. Se exigen una serie de requisitos. Así, en edificios con fachada sobre alineación a calle o espacio público, o que recaiga sobre espacios comunitarios, las plantas bajas destinadas a viviendas deben tener la cota superior del forjado de suelo a una altura mínima de 1,20 metros sobre la calle. También deben acreditar que reúnen todos los requisitos de habitabilidad: desde una altura libre de 2,50 metros a superficies mínimas de iluminación y ventilación. Otras exigencias pasan por tener un portal de acceso en el propio local si no se puede acceder desde el portal del edificio y por tener luces a espacio público. Las condiciones cambian si se trata de una vivienda adaptada para personas de movilidad reducida. O si están en un territorio singular, caso de las de Cimavilla que están sometidas a Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio.

Algunos promotores afectados por este bloqueo temporal de nuevas licencias ya han hecho llegar sus quejas al Ayuntamiento, tanto a Urbanismo como a Alcaldía. Denuncian como una seria irregularidad que se les demore una licencia a la que tienen derecho al cumplir con los requisitos regulatorios actuales y temen que el Ayuntamiento les obligue a reformular su petición en base a la nueva regulación, con los gastos que ello les generaría y sin capacidad de defensa.