¿Por qué vuelve a humear el Monte Areo en Gijón? Esta es la explicación
Los bomberos han vuelto al lugar del incendio a primera hora de la mañana
Vuelve a humear el Monte Areo. Otra vez. Y otra vez han vuelto los bomberos a la cumbre para tratar de sofocar el problema. Un problema que viene produciéndose desde hace días desde el pavoroso incendio que obligó a desalojar a casi cincuenta vecinos de las parroquias industriales de la zona oeste rural. Pero...¿qué está pasando?
La explicación la tiene el Ayuntamiento. Por ahora, todo está bajo control. Los bomberos han ido a primera hora de la mañana a refrescar la zona. Lo que ocurre es que el lugar del incendio aún está caliente y hay brasas. Y eso, sumado a las fuertes de racha de viento que hay hoy, hace que dichas brasas se muevan de sitio y se reaviven.
Si bien, en principio, la cosa no está yendo a mayores. De hecho, los trabajos de los bomberos en el monte son prácticamente continuos desde los últimos días. Este domingo ya estuvieron y por la misma razón, las brasas.
La investigación de la Guardia Civil se mantiene abierta para tratar de dar con el responsable o los responsables del incendio. Se tiene claro que fue provocado. El incendio de finales de octubre fue, en realidad, una reactivación de otro que se produjo a primeros de mes. Dicho fuego es el que fue provocado. Por ahora, no se han comunicado detenciones.
