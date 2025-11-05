"Xavi Torres Trío" abre la programación de Jazz Xixón en el Jovellanos

Xixon Jazz inauguró una nueva edición con la actuación de "Xavi Torres Trío" en el Teatro Jovellanos en la inauguración de una de las citas más esperadas para los aficionados de este estilo musical.

El recital, "Kind of Beethoven", transcurrió a través de las sonatas más conocidas del compositor alemán, pero aportando el toque personal de Torres y su banda y entrando en el campo de la improvisación, muy conectado con el propio estilo de jazz.

Xavi Torres es uno de los músicos más reconocidos a nivel europeo en esta disciplina y estuvo acompañado en el escenario junto al clarinete bajo Joris Roelofs, considerado uno de los mejores del mundo y el baterista Joan Terol, inseparable desde hace una década.

La programación de Xixón Jazz continuará con Arrancarse (jueves 6 de noviembre, 20.30 horas), continuará con Al Di Meola Trío (viernes 7 de noviembre, 20.30 horas) y cerrará con Catherine Rusell ofreciendo Clásicos del jazz (sábado 8 de noviembre, 20.30 horas). Durante todo el mes de noviembre el Meidinerz Jazz Club también ofrecerá una serie de espectáculos para complementar un mes repleto de música.