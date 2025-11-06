Afronta cuatro años por estafar 2.750 euros a una anciana con alzhéimer

Se ganaba la confianza de personas de avanzada edad para sacarles dinero. Así era, presuntamente, el "modus operandi" de un hombre que ayer fue juzgado en la sección octava de la Audiencia Provincial por estafar 2.570 euros a una señora de más de 80 años y con demencia senil en febrero de 2020. No es el primer caso que ha tenido que afrontar por este tipo de delito, aunque, por lo que ha podido saber este periódico, al menos dos de ellos fueron archivados y otro concluyó con sentencia absolutoria a su favor. En el juicio también declaró un testigo que alega que le sustrajeron de la misma manera más de mil euros.

En el escrito de acusación, se expone que este varón visitó el domicilio de la señora con el pretexto de venderle una serie de tomos de una enciclopedia. La víctima se los compró, así como otros artículos en otras ocasiones. De esta forma surgió una relación cordial entre ambos, lo que propició que el acusado se ganara su confianza. En febrero de 2020, alegando que debía hacerle un pago en efectivo, la señora le dejó su tarjeta de crédito y su número PIN para que el acusado acudiera a la sucursal a efectuar la retirada del dinero que acabó por ser superior al importe de la venta, ingresando en su propia cuenta hasta 2.570 euros.

Según el atestado policial, las cámaras de seguridad de la sucursal captaron al varón efectuando la operación, aunque como expuso su defensa, estas fueron previas al día que señaló la víctima en su primera declaración. Un hecho al que, José Manuel Rodríguez, abogado de la acusación, respondió señalando que al tratarse de una mujer de avanzada edad y con síntomas diagnosticados de Alzheimer, "pudo confundir las fechas". Al hombre le acusan de un delito de estafa con agravante de abuso de confianza por el que le piden hasta cuatro años de prisión y la devolución del importe estafado.