La alternativa que se incluye en el Plan Llave, y que se abre tras quedar desierta la licitación de las fincas

Seis son las fincas de su propiedad que el Ayuntamiento había puesto a disposición de los constructores a través de la primera fase del denominado Plan Llave y cuya licitación acaba de quedar desierta a falta de ofertas válidas. Un hecho que el gobierno municipal achaca de manera directa a la falta de actualización del precio del módulo de vivienda concertada por parte del Principado de Asturias como pide la patronal de la construcción desde hace tiempo. Pero que el concurso haya quedado desierto abre otra vía para el aprovechamiento de esos terrenos como espacios para la edificación.

El pliego de cláusulas administrativas que ha regido la operación –donde los constructores pagaban el suelo entregando al Ayuntamiento un porcentaje de los pisos de cada actuación– fija en su cláusula cuarta que de quedar desierta la licitación inicial, el Ayuntamiento podrá enajenar de manera directa esos terrenos en el plazo máximo de un año, con arreglo al precio tipo estipulado y fijando como obligación "interesar la expedición de licencia municipal en el plazo de seis meses y concluir la edificación en un plazo adecuado a la importancia de la misma".

Una partida de 393.000 euros presupuesto, en el aire

De esas seis fincas la de mayor precio es la ubicada en la calle Gloria Fuertes, en Ceares, que salió a licitación por 1,1 millones (IVA excluido). Por debajo están los terrenos vinculados al proyecto desde las calles Pintor Luis Pardo (890.000 euros), Jimena Menéndez Pidal (802.000), Naranjo de Bulnes (612.000), Balbín (267.000) y Monsacro (190.000). Una valoración global de unos 3,9 millones. En el diseño del Plan Llave de estas seis fincas saldrían unas 120 viviendas de protección concertada con una cesión al Ayuntamiento de 20.

Hablando de números, la situación generada también tiene su repercusión en el presupuesto para 2026 aprobado en la Junta de Gobierno y que ahora mismo transita su tramitación final de cara a lograr el visto bueno definitivo en el Pleno. Y es que en el anexo de inversiones de 2026 está habilitada una partida de 393.800 euros para soportar el IVA no deducible de las futuras edificaciones del Plan Llave. Ahora mismo la necesidad de afrontar ese pago queda en el aire.

Igual que queda en el aire el propio devenir del Plan Llave en las condiciones en las que fue presentado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y su equipo en noviembre del año pasado. La licitación de esas seis parcelas para 120 viviendas solo era el punto de arranque de un proyecto diseñado para impulsar en la ciudad la construcción de 500 pisos en colaboración con la iniciativa privada. Si las primeras viviendas se iban a destinar a la venta, la previsión municipal era que en las siguientes fases el suelo ofertado se repartiera, mitad y mitad, a viviendas destinadas a la venta y al alquiler. Al margen de este modelo de trabajo, dentro del Plan Llave también se había planteado la opción de las cesiones de derecho de superficie a largo plazo. Al estilo de lo que ha hecho el propio Principado de Asturias en Peritos.

IU y Podemos reprochan a Foro el "fracaso" del plan

En colocar la palabra "fracaso" junto al concepto Plan Llave coincidieron ayer los portavoces de IU, Javier Suárez Llana, y Podemos, Olaya Suárez. Para Suárez Llana –cuya organización política controla la consejería de Vivienda del Principado a la que el equipo forista acusa de boicotear su plan–quienes han boicoteado el proyecto son "los constructores para los que se diseñó: pactaron unos beneficios con Jesús Martínez Salvador y ahora quieren más y exigen al Ayuntamiento que baje el precio del suelo. Son insaciables" y el fallido resultado final de la licitación no es más que una muestra "de la incapacidad de Foro para ofrecer soluciones reales a la crisis de la vivienda en Xixón". Para la portavoz municipal de Podemos el Plan Llave "nació sin ningún sentido desde el punto de vista del interés general y muere con la falta de respaldo hasta de la patronal de la construcción". Llegados a este punto, la petición de Podemos es que el Ayuntamiento ceda los terrenos a otras administraciones para desarrollar promociones de vivienda pública.