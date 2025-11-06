El antiguo túnel ferroviario que lleva a una bodega secreta con más de un millón de litros de sidra: así es el lagar más impresionante de Asturias

Fue construido en 1892 para transportar carbón desde la cuenca minera hasta el puerto del Musel de Gijón. Un túnel ferroviario, que sin embargo nunca se llegó a utilizar y que hoy funciona como túnel de la sidra. Allí, bajo tierra, se encuentra uno de los lagares más impresionantes y grandes de Asturias: el de Trabanco, con cien años de historia, cuya buena sidra es reconocida tanto fuera como dentro de la región e incluso se bebe en el extranjero.

En este túnel de la sidra tiene Trabanco su llagar secreto, con decenas de toneles de madera y de acero que contienen más de un millón de litros de la bebida regional. Allí la sidra fermenta para que, una vez lista, llenar con ella miles de botellas que se escancian de punta a punta del Principado.

En Lavandera

Este gran llagar se encuentra en Lavandera, en la zona rural de Gijón, a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Y lo mejor es que se puede visitar. Cualquier persona entrar en el tunel de la sidra previa reserva.

Fechas y horarios de las visitas

Enmarcado dentro de lo que se ha denominado como "sidraturismo", para explotar turísticamente el proceso de elaboración de la sidra, las visitas al llagar de Trabanco se realizan todos los sábados y domingos a las 11.00 horas durante el otoño y el invierno (del 1 de noviembre al 31 de marzo). En primavera y verano (del 1 de abril al 31 de octubre), las fechas y horarios cambian: viernes a las 18.00 horas, sábados a las 11.00, y domingos y festivos también a las 11.00.

¿Qué incluye la visita?

El túnel ferroviario de Lavandera fue un proyecto que costó en su momento 6 millones y medio de las antiguas pesetas que nunca llegó a ver pasar trenes. Esta línea fantasma guarda hoy el mayor tesoro de Trabanco: más de un millón de litros de sidra y su museo familiar que se recorre entre sus enormes toneles. El lugar es precioso y en él se celebran hasta bodas.

Además del acceso a la bodega, la visita incluye un paseo por la bella parroquia de Lavandera, en donde inunda el olor a manzana, entrada a la bodega Casa Alicia, el primer llagar de Sidra Trabanco, y prensas tradicionales, un minicurso de escanciado, y degustación de sidra de tonel y vaso de sidra de regalo. El precio es de 16 euros para adultos y tres para menores (de 3 a 15 años) sin degustación.

Para entrar en el túnel de la sidra es imprescindible reservar a través del siguiente enlace. La experiencia se puede rematar con una comida en Casa Trabanco, la sidrería que tiene también allí mismo, en Lavandera, esta familia sidrera.