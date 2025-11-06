Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)

Carrefour lo petó con unas tazas transparentes para tomar café. Se agotaron a los pocos días y ahora llegan a Action a un precio reducido. El supermercado holandés, que en Asturias está ubicado en Gijón, ha lanzado las "tazas de té con asa de colores" más virales.

¿Por qué son tan famosas estas tazas? Porque son las típicas que quedan bien en las fotos y que todo el mundo comparte en sus cuentas en redes sociales. Dejan ver el contenido de su interior (un espumoso café o un té matcha) y tienen el punto de color en el asa. Zara Home fue de las primeras firmas en lanzar este tipo de vasos "aesthetic" (como se dice en redes sociales a las cosas que son fotografiables). Después llegó Carrefeour con un set de tres tazas a cinco euros. Ahora es Action, que vende cada pieza de forma individual a 0.99 euros. Es decir, cada diseño sale a la mitad.

Las tazas de té y café de Action / Action

Las tazas de té o café de Action están hechas con vidrio acanalado de borosilicato. Es decir, es apto para bebidas calientes. En cuanto a los diseños, cuenta con cuatro colores para el asa: negro, azul marino, rosa y verde.

Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

Action en Gijón

La apertura de la tienda de Gijón tuvo lugar en el verano de 2025 y se encuentra en el polígono industrial de Roces. "Es una tienda muy económica donde te puedes encontrar de todo", sositene una chica que acudió a la inauguración. Recorrió cada pasillo para mostrar a sus fans que el local tenía de todo. "Y si yes goloso como yo, un pasillo lleno de chuches raras" remató.

"Estamos muy contentos de abrir tres nuevas tiendas en la ciudad de Gijón y municipios de Baena y Tárrega, justo tres años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos", comentó el country regional director de Action, Bart Raeymaekers.