Una banda de butroneros afincada en Gijón se enfrenta a la expulsión del país tras causar daños y robos valorados en más de 47.000 euros

Cuatro personas, tres de ellas de nacionalidad kosovar y otro de etnia albanesa, se enfrentan a la expulsión del país al pertenecer a un grupo criminal que está acusado de varios asaltos en estaciones de servicio y otros locales, a los que accedían escalando o haciendo butrones ataviados con pasamontañas. La vista oral está señalada para este viernes, 7 de noviembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

A la banda pertenecían tres personas más, dos de ellas están identificadas, que no han podido ser detenidas hasta la fecha. Los delitos, según recoge el Ministerio Fiscal, se remontan a 2018 cuando entraban por la fuerza, reventando los sistemas de seguridad en entidades bancarias, gasolineras y empresas que podían guardar en su interior cajas fuertes que forzaban provocando, además, daños constitutivos de reiterados delitos contra el patrimonio.

Según recoge Fiscalía, el grupo se instaló en Gijón en abril de 2018, residiendo en régimen de semiclandestinidad en un domicilio en la calle Santa Doradía de Gijón, que alternaban por motivos de seguridad con otra vivienda sita en la localidad de Noreña. La preparación del primero de los delitos comenzó en un establecimiento comercial próximo a Gijón, donde adquirieron de manera lícita diferentes herramientas, tales como radiales, discos para cortar materiales duros, mazas, hachas y otras de naturaleza similar, así como guantes, que emplearon posteriormente para llevar a cabo operaciones de forzamiento de paredes, techos y ventanas.

Tras utilizarlas en cada uno de los hechos delictivos que llevaron a cabo, las ocultaban en un zulo ubicado en el área circundante al denominado Camino de La Perdiz, en Gijón, lugar en el que depositaban no solo las herramientas y guantes, sino también algunos de los transmisores que utilizaban entre ellos para evitar su localización y también algunos teléfonos móviles que solo empleaban para sus comunicaciones durante los asaltos.

Varios atracos por toda Asturias

El primero de los atracos que se tiene constancia ocurrió el 14 de abril de 2018. Sobre las 02:53 horas, los acusados se dirigieron a un local situado en Las Vegas-Figaredo-Mieres, donde se encontraba un cajero automático interior. Una vez allí, se colocaron todos ellos un pasamontañas que les cubría parcialmente el rostro, evitando ser reconocidos por las cámaras de seguridad. Tras apalancar la puerta de acceso y fracturar una puerta blindada corredera, rompiendo dos sensores volumétricos, accedieron a la estancia en la que se encontraba el cajero automático.

Sin embargo, no consiguieron apoderarse de dinero alguno, aunque causaron daños materiales y perjuicios económicos por importe total de 3.657,18 euros. Para desplazarse hasta ese lugar, utilizaron un Audi A4 Avant, al que sustituyeron las placas de su matrícula legítima.

El segundo fue dos días después, entre las 01:10 y las 05:30 horas de la madrugada del 16 de abril de 2018, los acusados se dirigieron a la tienda de la estación de servicio Montico I, en El Montico–Carreño. Volvieron con el mismo modus operandi, haciendo uso de pasamontañas. Accedieron por la parte posterior de la tienda escalando la pared y realizaron dos butrones en el techo, localizando la centralita de alarmas e inutilizándola.

En esta ocasión lograron forzar y acceder a la caja fuerte, causando daños materiales valorados en 8.975,43 euros, y sustrayendo finalmente 10.916 euros. También se beneficiaron de artículos de la tienda (bebidas y golosinas) por un valor aproximado de 104 euros. Volvieron a utilizar el Audi A4 Avant, al que sustituyeron las placas de su matrícula legítima.

Realizaron, que apunte la Fiscalía, cuatro delitos más por los que causaron daños y desperfectos valorados en 1.666,71 euros, 3.664,49 euros, sustrajeron 600 euros de un bar y dañaron una empresa en Los Campones, Tremañes- Gijón por un importe total de 17.560,33 euros.

Las penas por los delitos

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas perpetrado en establecimientos abiertos al público fuera de las horas de apertura, por el que reclama seis años de prisión; un delito de pertenencia a grupo criminal; por el que reclama 8 meses de prisión y de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que reclama tres años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. En los tres delitos también solicita que se abonen las costas procesales con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Pago de las costas.

Al tratarse de individuos de nacionalidad extranjera, las penas serán cumplidas parcialmente y sustituidas por la expulsión de los acusados del territorio español y la prohibición de regresar a España durante un período de 8 años desde la fecha de la expulsión, una vez que hayan cumplido las dos tercias partes de las mismas. El juicio se celebrará este viernes.