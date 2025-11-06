Comienza la campaña navideña de juguetes en El Corte Inglés de Gijón (y llega con descuentos para comprar juguetes)

Las luces y adornos de Navidad van llenando poco a poco calles y plazas de Gijón a la espera del tradicional encendido. Pero no son los únicos que ya comienzan a hacer los deberes. El Corte Inglés acaba de dar comienzo a su campaña de juguetes para esta Navidad “con una propuesta innovadora que transforma sus tiendas en espacios experienciales únicos y en los que ofrece una amplia gama de productos exclusivos, marcas premium y actividades solidarias”.

La campaña se despliega en 66 tiendas de juguetes. Catorce de ellas cuentan, además, con una implantación especial y singular. Estas tiendas, ambientadas con trenes, globos aerostáticos, y nubes, entre otros elementos, están organizadas por mundos de producto.

Las jugueterías, explican desde El Corte Inglés, “se convierten en espacios experienciales gracias a implantaciones especiales como esquineras, ‘pop-ups’ y sets de bienvenida que permiten visualizar los juguetes fuera de sus cajas, ampliando el espacio y mejorando la experiencia de compra”.

Hasta el 26 de noviembre, señalan desde la firma, los clientes que adquieran juguetes en tiendas El Corte Inglés e Hipercor recibirán de regalo un 25% del importe de la compra, que podrán utilizar en nuevas adquisiciones de juguetes entre el 18 y el 31 de diciembre.

Una de las novedades de este año es el nuevo “packaging” de juguetes de marca El Corte Inglés, que mejora el reconocimiento de la marca propia. "Entre los nuevos productos de esta Navidad, desde El Corte Inglés destacan algunos como el andador con juegos de estimulación para los más pequeños (activity center), la nueva casita de madera, el parking o el tipi, entre otros. Además, sobresale una renovada línea de accesorios de muñecas entre las que figura el carrito de paseo. También son novedosos los disfraces de dragón, fresa y aguacate para los más pequeños", detallan.